Porsche 911 tijdelijk als Alex Edition

6 juli 2017 | Zeg 'Porsche 911 Targa' en veel Nederlanders zullen denken aan de geliefde én gevreesde Rijkspolitie Porsche. Met die associatie als uitgangspunt bouwt de Porsche Exclusive Manufaktur de 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition. Het is een hommage van de Nederlandse Porsche importeur en Piet Boon aan de meest markante auto die het nationale politiekorps heeft gehad. Met subtiele details verwijst de moderne Alex Edition naar de surveillanceauto die meer dan drie decennia lang respect afdwong op de Nederlandse Rijkswegen.

In 1962 koos de Nederlandse Rijkspolitie voor Porsche vanwege de bouwkwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid en handling van de auto's. De Rijkspolitie Porsche, die tot 1996 dienst heeft gedaan, kreeg de bijnaam 'Alex' omdat de auto's waren gestationeerd in de voormalige Haagse Alexanderkazerne. Het idee voor een herinterpretatie van de Rijkspolitie Porsche kwam uit de koker van de Nederlandse designstudio Studio Piet Boon. Voor Piet Boon is de 911 dé sportwagen en heeft de politievariant een belangrijke plek in het Nederlandse culturele erfgoed. Het idee werd vervolgens verder uitgewerkt door Pon Porsche Import en uitgevoerd door de Porsche Exclusive Manufaktur in Stuttgart-Zuffenhausen, dat een lange traditie heeft in het individualiseren van Porsche modellen.

De Alex Edition is een eigentijdse interpretatie van de Rijkspolitie Porsche 911 Targa uit de jaren '60 van de vorige eeuw. Voor zijn idee liet Boon zich inspireren door de originele functionele elementen van de historische surveillanceauto's. Als eerbetoon heeft de moderne 'Alex' bijna dezelfde vlakindeling op de carrosserie als de originele auto, maar hij onderscheidt zich door de speciaal voor deze auto door Porsche in samenwerking met Piet Boon ontwikkelde Porsche Exclusive kleur Alex Grijs en de satijnzwarte markeringen. Ook de Targa beugel en de 20 inch lichtmetalen Carrera S velgen zijn in die laatste kleur uitgevoerd. In het satijnzwarte vlak op de bagageklep, op de plek waar vroeger 'Rijkspolitie' stond, is het 911 logo opgenomen.

Naast de nieuwe kleurstelling heeft de 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition ook enkele oranje accenten. Zo zijn de onderste louvres van de ventilatieroosters op het dashboard en de sleutels van de auto uitgevoerd in oranje en licht de instapverlichting op de dorpels ook op in die kleur. Andere specifieke details voor dit model zijn het Alex-symbool op het dashboard, een interpretatie van de helm van de inzittenden van de politie Porsche, en het historische 911 Targa Rijkspolitie silhouet op de middenarmsteun.

Standaard zijn onder meer zwarte led koplampen met Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), donker getinte achterlichten, Park Assist met achteruitrijcamera, BOSE Surround Sound System en digitale radio. De 18-voudig elektrisch instelbare en verwarmde adaptieve Sportstoelen Plus (met Porsche logo op de hoofdsteunen) zijn net als de andere interieurdelen bekleed met zwart leder en uitgevoerd met een subtiel contrasterend stiksel in agaatgrijs. Ook inbegrepen zijn cruise control, Lane Change Assist, het Lichtdesign pakket en een multifunctioneel GT sportstuurwiel met stuurwielverwarming. Elke 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition wordt geleverd met een exclusief fotoboek dat de totstandkoming van de auto in beeld brengt en een speciale 'Alex' beschermhoes. Daarnaast ontvangt elke koper een bronzen sleutelhanger en een uniek kunstvoorwerp in de vorm van een moderne bronzen helm ter herinnering aan de oude kenmerkende Rijkspolitiehelm, voorzien van het auto- en chassisnummer.

De Porsche 911 Targa 4S Exclusive Alex Edition wordt eenmalig in een gelimiteerde oplage van 25 stuks gemaakt en wordt geleverd met de 331 kW/450 pk sterke zescilinder boxermotor. Hij is er met 7-traps PDK of handgeschakelde 7-versnellingsbak. De consumentenadviesprijs is € 248.966 (inclusief power pack). De Alex Edition is de komende vier weken te zien in de showroom van Piet Boon in Oostzaan.