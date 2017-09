Porsche 911 GT3 krijgt Touring Package

11 september 2017 | Op de autotentoonstelling van Frankfurt (van 14 tot en met 24 september) debuteert een zeer puristische Porsche: de 911 GT3 met Touring Package. Dit nieuwe model is er uitsluitend met handgeschakelde zesversnellingsbak en in plaats van een vaste achtervleugel heeft hij, net als de 911 Carrera, een variabele spoiler. De 911 GT3 met Touring Package wordt aangedreven door een atmosferische 4,0-liter boxermotor met autosportgenen. Het vermogen bedraagt 368 kW / 500 pk en het maximale koppel 460 Nm. De sprint van 0 naar 100 km/u duurt 3,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 316 km/u.

Porsche gebruikte de aanduiding Touring Package al in 1973 voor een speciale uitvoering van de 911 Carrera RS. Ook toen waren het puristische 911 design en een klassiek interieur de kernelementen. De 911 GT3 met Touring Package geeft een moderne draai aan dit concept en is daarmee bij uitstek bedoeld voor sportwagenliefhebbers die de combinatie van een ingetogen uiterlijk en klassiek rijplezier weten te waarderen. Naast het Clubsport Pakket en Alcantara uitrustingen zijn vrijwel alle opties van de reguliere 911 GT3 beschikbaar, zoals exterieur- en wielkleuren, PCCB (keramische remmen), het liftsysteem voor de vooras, LED-koplampen, alle stoelvarianten, het Sport Chrono Pakket en de audiosystemen.

De 911 GT3 met Touring Package heeft afgezien van de achterzijde hetzelfde uiterlijk als de reguliere 911 GT3. Hij heeft dus de grote luchtinlaten voor en een luchtopening vóór de bagageklep. De voor- en achterlichten zijn identiek, maar niet donker getint. In het zijaanzicht springen de lichtmetalen wielen met centrale wielmoer in het oog. Vóór zijn 245/35 ZR 20-banden gemonteerd op 9 inch brede wielen. Achter bedraagt de bandenmaat 305/30 ZR 20 op 12 inch brede wielen. De krachtige verschijning wordt nog eens benadrukt door wielkasten die 44 mm breder zijn dan die van een 911 Carrera en door de 25 mm verlaagde carrosserie.

De 911 GT3 met Touring Package heeft dezelfde achterspoiler als een 911 Carrera, zij het dat deze is voorzien van een beweegbare aerodynamische rand, een zogeheten 'Gurney flap', in de carrosseriekleur. Het GT3 Touring logo siert de speciaal voor deze auto ontworpen grille van de motorklep. Andere specifieke kenmerken zijn de zilverkleurige raamlijsten, sportuitlaateindpijpen, afdekking voor de koplampsproeiers en het Porsche logo achter. Met het Black Exterior Touring Package zijn deze elementen uitgevoerd in zwart. Ook zijn de koplampen en de achterlichten dan donker getint.

Het interieur ademt de sfeer van een klassieke sportwagen met handgeschakelde versnellingsbak. In lijn met dat puristische GT-karakter zet lederen afwerking in plaats van Alcantara de toon. Het stuur met een 12-uursmarkering, de schakelpook, de armleuningen, de afdekking van het opbergvak in de middenconsole en de deurgrepen zijn afgewerkt met zacht leder. Het centrale deel van de stoelen is van zwarte stof. De hoofdsteunen zijn afgewerkt met het Porsche logo en alle stiksels van het deels lederen interieur zijn zwart. Afwerkingselementen van zwart aluminium zijn echte eyecatchers.

De motor en het onderstel zijn gelijk aan die van de 911 GT3 met handgeschakelde versnellingsbak. De atmosferische zescilinder boxermotor met een inhoud van 4,0-liter is afkomstig uit raceauto's zoals de 911 RSR en de 911 GT3 Cup. Het is de krachtigste atmosferische motor met directe inspuiting en bovendien heeft hij de grootste motorinhoud die Porsche ooit toepaste in een zescilinder boxer voor straatgebruik. De motor draait graag toeren: de rode lijn van de toerenteller ligt bij 9.000 tpm. De overbrengingsverhoudingen van de zes versnellingen zijn zorgvuldig aangepast aan de karakteristiek van de motor en het schakelgedrag is uitgesproken sportief. De automatische tussengasfunctie zorgt voor spectaculaire geluidseffecten bij het terugschakelen. Deze functie is te activeren via de Sport-knop op de middenconsole. Het schakelen wordt dan nog dynamischer door een snellere synchronisatie van de versnellingen. Deze GT-sporttransmissie brengt de aandrijfkracht over naar een mechanisch achterassperdifferentieel met asymmetrische blokkeerwerking (PTV).

In het onderstel van de 911 GT3 komt alle autosportervaring van Porsche naar voren. De rijeigenschappen worden versterkt door de actieve achterasbesturing. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in dezelfde richting van de voorwielen of juist tegengesteld. Dit verbetert zowel de dynamiek als de stabiliteit. De maat van de voorbanden is afgestemd op het optimaal doorgeven van stuur- en remkracht, terwijl de bandenmaat achter juist bedoeld is voor maximale grip.

De 911 GT3 met Touring Package beschikt standaard over het Porsche Communication Management (PCM) met een online navigatiemodule waarin real-time verkeersinformatie is inbegrepen. Ook de Connect Plus module en de Porsche Track Precision app zijn standaard. De app maakt het mogelijk om gedetailleerde rijgegevens op een smartphone weer te geven, op te slaan en te analyseren.

De Porsche 911 GT3 met Touring Package wordt begin 2018 op de Nederlandse markt verwacht. Hij is nu al te bestellen voor een consumentenadviesprijs van € 234.950.