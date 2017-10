Porsche 718 nu ook als GTS

18 oktober 2017 | Porsche breidt zijn middenmotor-range uit met de nieuwe 718 Boxster GTS en 718 Cayman GTS. De tweezitters hebben dankzij een nieuw inlaattraject en een geoptimaliseerde turbo voor de 2,5-liter viercilinder boxermotor nu een vermogen van 269 kW/365 pk. Daarmee zijn ze 15 pk sterker dan de 718 S modellen en zelfs tot 26 kW/35 pk krachtiger dan de vorige GTS uitvoeringen van de Boxster en de Cayman. De 718 Boxster en Cayman GTS zijn er met een handgeschakelde zesversnellingsbak of optioneel met Porsche Doppelkupplung (PDK). Standaard op beide modellen is het Sport Chrono Pakket, Porsche Torque Vectoring (PTV) met een mechanisch sperdifferentieel en Porsche Active Suspension Management (PASM), dat de carrosserie met 10 mm verlaagt.

Het koppel van de viercilinder boxermotor met turbo bedraagt 430 Nm. Dit is beschikbaar in het brede toerengebied tussen 1.900 en 5.000 tpm. De 718 Boxster en 718 Cayman GTS met PDK en het Sport Chrono Pakket accelereren in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h en halen een topsnelheid van 290 km/h.

De nieuwe 718 GTS modellen springen in het oog met hun design. De nieuwe Sport Design voorbumper benadrukt het dynamische karakter nog eens. Daarnaast zijn er typische GTS kenmerken als donker getinte koplampen en achterlichten, de zwarte onderzijde van de achterbumper en de centraal geplaatste zwarte uitlaatpijpen van het standaard sportuitlaatsysteem. In het zijaanzicht zijn de in satijnzwart uitgevoerde 20-inch lichtmetalen velgen en zwarte GTS logo's aan de onderzijde van de deuren de blikvangers.

Ook de sfeer in het interieur is uitgesproken sportief. Dat begint met de bovenin het dashboard geïntegreerde stopwatch van het Sport Chrono Pakket. Het centrale deel van de standaard sportstoelen Plus met GTS logo's op de hoofdsteunen is net als bij de andere GTS modellen van Porsche met alcantara bekleed. De sportstoelen zijn tweevoudig elektrisch verstelbaar en bieden nog meer zijdelingse steun en comfort. Ook elders in het interieur speelt alcantara een hoofdrol. Zo zijn het stuur, de middenconsole en de armsteunen bekleed met dit materiaal. Sportieve rijders kunnen met de Porsche Track Precision App op hun smartphone rijgegevens registeren, weergeven en analyseren.

De nieuwe Porsche 718 Boxster GTS en 718 Cayman GTS zijn nu te bestellen de bij de Nederlandse Porsche Centra; de levering start in januari 2018. De consumentenadviesprijzen zijn als volgt.

Met PDK:

718 Boxster GTS: vanaf € 109.300

718 Cayman GTS: vanaf € 107.300

Met handbak: