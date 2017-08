Gevlochten carbonwielen voor Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

18 augustus 2017 | Als eerste autofabrikant biedt Porsche lichtgewicht wielen aan die zijn gemaakt van gevlochten carbonfiber. Deze wielen zijn vanaf begin 2018 als optie beschikbaar voor de 911 Turbo S Exclusive Series. Het zwarte materiaal carbon komt nog beter tot zijn recht door de afwerking met een beschermende blanke laklaag. De bijzondere wielen zijn 8,5 kg of 20% lichter dan de standaard lichtmetalen wielen.

De carbonwielen zijn niet alleen lichter, maar ook nog eens 20% sterker dan de standaard wielen van de 911 Turbo S Exclusive Series. Ze verminderen het onafgeveerde gewicht en daardoor volgen de banden het wegoppervlak nauwkeuriger en worden lengte- en dwarskrachten beter geabsorbeerd. Lagere roterende massa's beloven bovendien een spontaner acceleratie- en remgedrag.

Het volledig van CRFP (carbon fibre reinforced polymer) gemaakte wiel bestaat uit twee hoofdonderdelen. Het centrale deel wordt van carbonvezelmatten gemaakt. Daarbij worden meer dan 200 individuele componenten op maat gesneden en samengevoegd. Het velgbed komt tot stand door het vlechten van carbonvezels. Dat gebeurt in de grootste carbonvezel-vlechtmachine ter wereld. Deze heeft een diameter van circa 9 meter. Aansluitend wordt het centrale deel in het velgbed ingevlochten. Het op die manier samengestelde wiel wordt vervolgens met hars geïmpregneerd en onder hoge druk en bij hoge temperaturen gehard. Daarna volgt een lang afkoelingsproces. Ten slotte wordt de centrale wielmoer ingevoegd en krijgt het wiel een beschermende transparante lakafwerking.

Porsche is de eerste autofabrikant die deze complexe technologie toepast. De vlechttechnologie heeft belangrijke voordelen vergeleken met de traditionele fabricagemethode waarbij vooraf geïmpregneerde carbonvezelmatten worden gebruikt. Zo zorgt de technologie van Porsche ervoor dat de materiaalstructuur van het carbon duidelijk dichter en compacter wordt. Dat vertaalt zich in extra stijfheid. Door de efficiënte inzet van materialen blijft er ook nog eens minder afval over. In het nieuwe carbonwiel is in totaal 18 kilometer carbonvezel verwerkt. Dit komt overeen met acht vierkante meter carbonvezelmat.

De nieuwe carbonwielen zijn er in de maat 9 J x 20 voor de vooras en 11,5 J x 20 voor de achteras. Ze zijn vanaf begin 2018 als optie verkrijgbaar voor de 911 Turbo S Exclusive Series.