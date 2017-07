Porsche presenteert 911 GT2 RS

30 juni 2017 | Op het Goodwood Festival of Speed presenteert Porsche de nieuwe 911 GT2 RS. Het hart van de sportwagen is een 3,8-liter 6-cilinder bi-turbo boxermotor met een vermogen van 515 kW/700 pk en een koppel van 750 Nm. Daarmee is het de krachtigste 911 tot nu toe. De achterwielaangedreven tweezitter, die met volle tank 1.470 kg weegt, sprint in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u en in 8,3 seconden van 0 naar 200 km/u. Zijn topsnelheid bedraagt 340 km/u. Met zijn nauw aan de autosport verwante technologie overklast hij de vorige GT2 RS met 3,6-liter motor met 59 kW/80 pk extra vermogen en 50 Nm meer koppel.

De motor van de nieuwe 911 GT2 RS is gebaseerd op de 3,8-liter boxermotor die in de 911 Turbo S 427 kW/580 pk levert. Om tot het hogere vermogen te komen, maakt de 911 GT2 RS gebruik van grotere turbo's die meer lucht in de verbrandingskamers persen. Het nieuwe extra koelsysteem zorgt voor optimale koeling bij zware belasting: bij zeer hoge temperaturen krijgt de intercooler een waterspray. Hierdoor daalt de temperatuur van het gasmengsel in de overdrukfase en is een optimale vermogensafgifte ook onder extreme omstandigheden gegarandeerd. De aangepaste 7-traps PDK zorgt ervoor dat het vermogen zonder onderbreking van de aandrijfkracht naar de achterwielen wordt gestuurd. De 911 GT2 RS heeft een uitlaatsysteem van extra licht titanium. Het gewichtsvoordeel ten opzichte van de uitlaat van de 911 Turbo S bedraagt 7 kg.

Zoals alle GT sportwagens van Porsche heeft het nieuwe topmodel een speciaal afgestemd Porsche Suspension Management (PSM) met een Sport modus die volledig is gericht op optimale rijdynamiek. Grote luchtinlaten en -uitlaten en de imposante achtervleugel benadrukken de balans van design en aerodynamica. De wielen met 265/35 ZR 20-banden vóór en 325/30 ZR 21 achter dragen bij aan de remkracht en hoge bochtsnelheden. Standaard beschikt de 911 GT2 RS over Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB). Diverse onderdelen zoals de voorschermen, de luchtopeningen in de wielkasten, de zijdelingse luchtinlaten, diverse delen van de achterzijde en de kappen van de Sport Design buitenspiegels zijn gemaakt van met carbonfiber verstrekte kunststof (CFR). Dit geldt ook voor een groot aantal interieurdelen. Ook de bagageklep van carbon en het dak van magnesium (beide met een brede decoratielijn) dragen bij aan een zo laag mogelijk gewicht.

Met het optionele Weissach package valt de 911 GT2 RS nog eens 30 kg lichter uit. Dit komt vooral door extra onderdelen van CFR en titanium zoals het dak en de torsiestabilisatoren en koppelstangen van beide assen. Magnesium wielen verlagen zowel het totale als het onafgeveerde gewicht en dragen zo bij aan nog betere rijeigenschappen. De klep van de bagageruimte en het dak met carbonlook zijn beide afgewerkt met een brede decoratiestrip in de kleur van de auto.

Het interieur kenmerkt zich door rood alcantara, zwart leder en afwerkingsaccenten in carbon. Ook de schalen van de twee sportstoelen hebben een carbonafwerking. Het GT2 RS sportstuur met schakelpaddles maakt snel en sportief schakelen mogelijk. Zoals in elke 911 is het Porsche Communication Management (PCM) de centrale bedieningsunit voor audio, navigatie en communicatie. In de GT2 RS zijn de Connect Plus module en de Porsche Track Precision app standaard inbegrepen. Hiermee is het mogelijk om rijgegevens op een smartphone te registreren, weer te geven en te analyseren. Met het optionele Chrono pakket wordt het PCM uitgebreid met een Performance weergave, die het mogelijk maakt om rondetijden op te slaan, te bewaren en te evalueren. Ook een op het dashboard geplaatste stopwatch met analoge en digitale weergave en een 'lap trigger' zijn inbegrepen. Daarmee kan de Porsche Track Precision app samenwerken met markers op de start-/finishlijn van een circuit, om rondetijden uiterst precies te meten.

Porsche Design heeft samen met Porsche Motorsport de 911 GT2 RS Chronograaf ontwikkeld. Dit horloge is uitsluitend beschikbaar voor eigenaren van een 911 GT2 RS. Het horloge beschikt over een automatisch uurwerk met diverse bijzondere functies. De kast is van titanium en de band tussen auto en horloge komt in een groot aantal details naar voren.

De nieuwe Porsche 911 GT2 RS is vanaf december 2017 leverbaar voor een consumentenadviesprijs van € 354.300. Het Weissach package volgt begin 2018. De 911 GT2 RS Chronograaf is uitsluitend samen met de auto te bestellen.