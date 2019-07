Porsche 911 Carrera

Porsche breidt 911-familie uit met Carrera Coupé en Carrera Cabriolet

30 juli 2019 | Porsche breidt de range van de achtste generatie 911 uit met de 911 Carrera. De nieuwe Carrera is leverbaar als Coupé en Cabriolet en heeft een 3,0-liter zescilinder boxermotor met twee turbo's die goed is voor 283 kW/385 pk. De instapversie van de 911-familie is daarmee 11 kW / 15 pk sterker dan zijn voorganger.