Porsche 911 GT3 bestaat 20 jaar

7 augustus 2019 | Met de onthulling van de eerste Porsche 911 GT3 op de Autosalon van Genève startte in maart 1999 een nieuw tijdperk. Ontwikkeld door tweevoudig rallywereldkampioen Walter Röhrl, race-ingenieur Roland Kussmaul en de specialisten van Porsche Motorsport was de Porsche 911 GT3 niets minder dan een racer voor de openbare weg. Sindsdien is de racewagen-met-kenteken bij elke generatie weer sneller, preciezer en dynamischer geworden. En met z'n atmosferische motor, handgeschakelde versnellingsbak en achterwielaandrijving de favoriete Porsche 911 van elke purist.

De raceversies van de Porsche 911 GT3 hebben op het circuit geschiedenis geschreven. Naast talloze klasse-overwinningen scoorde de GT3 vele algemene overwinningen tijdens iconische endurance-races, waaronder de 24 uur van Spa, de 24 uur van Daytona en de 24-uursrace op de Nürburgring. De GT3 heeft sinds 2000 de race over de Grüne Hölle liefst zeven keer gewonnen. Die overwinningen maken deel uit van het succes van de Porsche 911 GT3: de ervaring op het circuit en de vele innovaties die hiervoor zijn ontwikkeld behoren tot de receptuur van de volgende wegversie die Porsche ontwikkelt. Geen wonder dat ongeveer tachtig procent van alle geproduceerde 911 GT3's regelmatig op het circuit wordt ingezet.

Met zijn racetechnologie zette de 911 GT3 vlak voor het begin van het nieuwe millennium de traditie voort die Porsche in 1972 startte met de legendarische 911 Carrera RS 2.7. Voor het eerst kreeg het model echter niet de naam 'RS' voor RennSport, maar heette hij GT3; een verwijzing naar de GT-klasse waaraan de raceversies van het model zouden meedoen. De watergekoelde 3,6-liter zescilinder boxermotor van de nieuwe sportwagen produceerde 265 kW (360 pk). Het was niet verwonderlijk dat de Porsche 911 GT3 zich al vóór de première in Genève in de picture reed. Met Walter Röhrl aan het stuur had de GT3 minder dan acht minuten nodig om de 20,8 kilometer lange Nordschleife van de Nürburgring te ronden.

Dergelijke uitzonderlijke prestaties werden niet alleen door de boxermotor mogelijk gemaakt - een motor die zich op het circuit al had bewezen - maar ook dankzij een fijn afgesteld totaalpakket. Zo was het chassis met ongeveer 30 millimeter verlaagd en waren de remmen versterkt voor circuitgebruik. De handgeschakelde zesversnellingsbak stamde uit de Porsche 911 GT2. De versnellingsbak, asgeometrie, stabilisatoren en veren konden aan het circuit waarop werd gereden worden aangepast. Lichtgewicht was bij de GT3 belangrijker dan comfort. Het belangrijkste uiterlijke kenmerk dat zijn racegenen verraadde was de grote, vaste achterspoiler. De 911 GT3 was ook te bestellen als Clubsport, inclusief een vastgeschroefde rolkooi. De eerste exemplaren van de Porsche 911 GT3 verlieten in mei 1999 de werkplaats van Porsche Motorsport in Weissach. Als homologatiebasis voor de autosport vormde het nieuwe model ook de basis voor de succesvolle 911 GT3 Cup en de afgeleide raceversies 911 GT3 R en GT3 RSR.

Na het succes van de eerste generatie van de 911 GT3 presenteerde Porsche om de drie tot vier jaar een nieuwe versie van deze topatleet op vier wielen. In 2003 leverde de boxermotor al 280 kW (381 pk), mede dankzij de continu variabele VarioCam-nokkenasinstelling. Tegen meerprijs was de GT3 nu ook leverbaar met keramische remmen, Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Weer drie jaar later volgde een nieuwe versie van de GT3, nu met 305 kW (415 pk). Voor het eerst had de Porsche 911 GT3 een actief veersysteem, Porsche Active Suspension Management (PASM). De ingenieurs in Weissach verhoogden in 2009 de cilinderinhoud van de zescilinder boxermotor tot 3,8 liter waarbij het vermogen steeg naar 320 kW (435 pk). De nieuw ontworpen achtervleugel en een volledig afgedekte bodemplaat verhoogden de downforce in zo'n grote mate, dat de neerwaartse druk meer dan verdubbelde in vergelijking met zijn voorganger.

Tegelijk met de vijftigste verjaardag van de Porsche 911 vierde de vijfde generatie van de 911 GT3 zijn wereldpremière op de Autosalon van Genève in 2013. Motor en transmissie, carrosserie en chassis waren volledig nieuw. De aandrijflijn bestond uit een atmosferische 3,8-liter boxermotor die 350 kW (475 pk) leverde en voor het eerst standaard was gekoppeld aan de Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK). Daarnaast introduceerde Porsche ook de actieve achterasbesturing. De nieuwe 911 GT3 rondde de Nordschleife van de Nürburgring in 7:25 minuten; meer dan een halve minuut sneller dan de eerste 911 GT3 tijdens zijn recordrit in 1999.

De meest recente 911 GT3 stamt uit 2017. Centraal in de ontwikkeling stond de zescilinder boxermotor, die met nu 4.0-liter een vermogen van 368 kW (500 pk) leverde. Voor puristen nam Porsche nog twee smaakmakers in het pallet op. Zo was de GT3 nu ook leverbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak als alternatief voor de PDK. Daarnaast introduceerde Porsche de GT3 met een discreet Touring Package, waarbij onder andere de vaste achtervleugel was vervangen door een subtielere spoiler die automatisch omhoog komt. Dit is een GT3 in z'n puurste vorm. De cirkel was rond met de 991 GT3 met Touring Package. Hij verwijst namelijk naar de civiele versie van de legendarische Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring uit de jaren zeventig.