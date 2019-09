Porsche 911

385 pk sterke 911 Carrera-modellen krijgen vierwielaandrijving

10 september 2019 | Na de lancering van de 911 Carrera breidt Porsche zijn basisgamma uit met modellen met vierwielaandrijving: de 911 Carrera 4 Coupé en 911 Carrera 4 Cabriolet. Net als bij de achterwielaangedreven 911 Carrera-modellen levert de 3,0-liter zescilinder boxermotor met dubbele turbo in de Carrera 4-versies 283 kW/385 pk bij 6.500 tpm. Het maximumkoppel van 450 Nm is beschikbaar over een breed bereik van 1.950 tot 5.000 omwentelingen, wat zowel de prestaties als de dagelijkse bruikbaarheid ten goede komt.

