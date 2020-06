Polestar 2

Eerste Polestars 2 gearriveerd

26 juni 2020 | De eerste lichting klantverkochte Polestars 2 is aangekomen in Europa. De boot arriveerde in Zeebrugge en had auto's aan boord die bestemd zijn voor klanten in Zweden en Noorwegen. De leveringen van deze Polestars staat gepland voor augustus. De eerste exemplaren voor klanten in Nederland, Belgiƫ, Duitsland en het VK zijn ook onderweg. De leveringen in Zwitserland starten later in 2020.

