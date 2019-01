Autotest | Het concept is eenvoudig: neem een bestelauto voor zakelijk gebruik en maak daar een personenauto van. Omdat bij een bedrijfsauto de functionaliteit en kosten voorop staan, is het resultaat een ruime en heel voordelige gezinsauto. Peugeot is altijd succesvol geweest met dat concept onder de naam "Partner Tepee", de personenautoversie van de Partner. Met de komst van de nieuwe Partner, volgt ook de nieuwe gezinsauto, genaamd "Rifter".

Eerst de namen. De "Partner" is sinds jaar en dag de compacte bestelauto van Peugeot. De "Partner Tepee" was de aanduiding voor de personenauto gebaseerd op de Partner. Maar omdat de nieuwe generatie sterker verschilt van de bedrijfswagen dan voorheen, is dit keer voor een andere naam gekozen. De nieuwe gezinsauto van Peugeot heet daarom "Rifter".

Peugeot zag zich genoodzaakt om de Rifter een sterk karakter te geven omdat de auto in de basis is ontwikkeld in samenwerking met zustermerken Citroën en Opel. Alle drie de merken bieden in principe dezelfde auto aan, maar geven ieder een eigen invulling aan het concept met de aankleding en uitrusting. Peugeot kiest voor een avontuurlijke auto met een stoere neus, hoge heuplijn (let op de achterste zijruit, die van de achterdeur doorloopt in het vaste plaatwerk), stootbumpers rondom, dakdragers en extra bodemvrijheid. Op die manier onderscheidt de Rifter zich zowel van andere personenauto's op basis van bestelauto's alsmede van de modellen van de zustermerken.

Uitrusting

Ook binnenin onderscheidt de Rifter zich nadrukkelijk van de Partner. Uiteraard bieden beide auto's zeeën van ruimte, maar de gebruikte materialen zijn meer die van een personenauto dan van een bedrijfswagen. De Rifter is zelfs (te) voorzien van alle luxe en veiligheidssystemen van de Peugeot 308.

Denk daarbij aan een volwaardig klimaatcontrolesysteem, een achteruitrijcamera, een automatische parkeerfunctie, vermoeidheidsherkenning en een prima functionerend infotainment-systeem met ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. Optioneel kan worden gekozen voor een audiosysteem van Focal. De Rifter is daarmee niet alleen de enige auto in zijn soort met high-end audio, maar klinkt zelfs zo goed dat veel duurdere personenauto's niet aan deze geluidskwaliteit kunnen tippen. Dat laatste is meer geluk dan wijsheid, omdat de Rifter een uitstekende akoestiek blijkt te hebben. De Rifter biedt de laatste stand van de techniek als het gaat om actieve veiligheid: de auto kan subtiel bijsturen om binnen de belijning op het wegdek te blijven, remt voor gevaar, stabiliseert een aanhanger en leest verkeersborden.

Heel bijzonder is dat de Rifter is voorzien van de "i-Cockpit" uit de andere personenauto's van Peugeot. Dit wil zeggen dat de Rifter is voorzien van een klein stuurwiel waar de bestuurder relatief dicht op zit, zoals in een sportwagen. Deze zithouding zorgt automatisch voor betere controle over de auto. Tegelijkertijd zorgt deze opzet ervoor dat de snelheidsmeter en toerenteller bovenop de stuurkolom kunnen worden geplaatst, waardoor ze makkelijker (lees: veiliger) zijn af te lezen dan klokken achter het stuurwiel.

Ruimte

Deze bijzondere opzet, en alle luxe, gaan niet ten koste van de ruimte. Ook deze verfijnde en rijk uitgeruste "bestelauto" biedt overvloedige ruimte. De hoofd- en beenruimte voorin is uitmuntend, ook extreem lange personen zitten hier prima (indien de "i-Cockpit" geen problemen oplevert). Zelfs de beweegruimte rondom de beide voorstoelen is opmerkelijk groot. Rondom de voorstoelen zijn vele bergvakken te vinden, inclusief handige vakken boven de voorruit en zelfs in het dak.

De schuifdeuren geven gemakkelijke toegang tot de achterbank, alwaar eveneens volop hoofd- en beenruimte is. Let wel op dat de zittingen van de drie losse achterstoelen verradellijk kort zijn, daarmee lijkt er alleen maar meer ruimte te zijn. Optioneel is de Rifter verkrijgbaar in een extra lange versie (35 cm extra, waarvan 18 cm extra wielbasis en 17 cm meer overhang achter de achterwielen), dan is een derde zitrij met nog eens twee stoelen beschikbaar.

„De Rifter is relatief verfijnd en benadert de kwaliteiten van een moderne MPV“

Dankzij de rechthoekige vorm van het koetswerk is de bagageruimte gigantisch (775 liter). Dit kan worden uitgebreid tot 3.000 liter door, met een druk op de knop, de achterbank op te klappen (let op: geen volmaakt vlakke laadvloer). Als ook dat niet voldoende is, kan de bijrijdersstoel worden opgeklapt en kunnen objecten tot 3.5 meter worden vervoerd. Om kleine zaken in en uit te laden, volstaat het om alleen het raam van de achterklep te openen. Dat vraagt veel minder kracht en is in de praktijk heel handig.

Rijeigenschappen

Wanneer een bestelauto tot gezinsauto wordt gemaakt, zijn de rijeigenschappen weinig verfijnd. Een bestelauto is berekend op intensief gebruik en zware lasten, terwijl een gezinsauto meestal minder zwaar wordt beladen. Dat is waarom de Rifter een ander onderstel heeft dan de Peugeot Partner.

De Rifter rijdt daarom heel anders dan soortgelijke auto's in dit segment, die vanwege hun eenvoudige ondersteltechniek een kalme rijstijl afdwingen. De Rifter is relatief verfijnd en benadert de kwaliteiten van een moderne MPV. Wel is merkbaar dat de Rifter hoog en zwaar is, want het koetswerk helt nadrukkelijk over in de bocht. Daarbij zorgt het kleine stuurwiel ervoor dat met een simpele polsbeweging scherpe bochten kunnen worden gemaakt. De Rifter voelt daarom veel wendbaarder dan andere auto's in dit segment. Directe besturing zoals deze draagt bij aan het rijplezier in een sportieve auto, maar is minder comfortabel wanneer wordt gereisd met een groter gezelschap. Houd er verder rekening mee dat de Rifter erg breed is; die extra beweegruimte rondom de voorstoelen heeft een prijs.

Om ervoor te zorgen dat de Rifter er niet alleen avontuurlijk uitziet, maar het avontuur daadwerkelijk aan kan, is de auto te voorzien van "Grip Control". Zonder te vervallen in kostbare vierwielaandrijving kan de Rifter middels de juiste bandenkeuze plus een slim elektronisch antislip-systeem toch beperkt terreinrijden. In de praktijk werkt dit heel behoorlijk en geeft de Rifter echt meerwaarde boven de concurrentie.

Motoren

Bij het ontwerp van de Rifter heeft Peugeot rekening gehouden met de toekomst. Een elektrisch aangedreven Rifter is inmiddels aangekondigd, terwijl Peugeot aangeeft minder nadruk te leggen op dieselmotoren. Daarom is eerst gereden met de 110 pk sterke benzinemotor en die zorgt voor rust en verfijning. Dat is nog eens een andere ervaring dan de stampende dieseltjes die een rit met een auto als deze meestal kenmerken! Tegelijkertijd is merkbaar dat de benzinemotor veel minder trekkracht ("koppel") heeft dan een dieselmotor. Daarom moet de krachtbron hard werken om mee te komen met het verkeer en loopt het verbruik sterk op.

De "vertrouwde" 130 pk sterke dieselmotor, voor de gelegenheid gekoppeld aan een uiterst moderne achttraps automaat, presteert beduidend beter dan de goedbedoelde nieuwe benzinemotor. Het testverbruik kwam uit op 5.5 liter per 100 km. Dankzij extra geluidsisolatie en moderne dieseltechniek doet deze zelfontbrander zijn werk in alle rust en is de Rifter op zijn best.

Conclusie

Peugeot introduceert de Rifter: de gezinsauto op basis van de Partner bedrijfsauto. Peugeot heeft voor een aparte naam gekozen omdat het verschil tussen de gezinsauto en de bedrijfswagen groter is dan voorheen. De Rifter heeft een veel verfijnder onderstel en een directere besturing dan de Partner. Met de komst van de Rifter is het daarom gedaan met de ontwapenende eenvoud van het rijden met een bestelauto. Daarbij is de Rifter te voorzien van alle luxe en veiligheidsvoorzieningen van de andere Peugeot personenauto's.

Dit laatste is zowel het sterkste als het zwakste punt van de Rifter. De Rifter is veruit de meest verfijnde en comfortabele auto in zijn soort. Maar... auto's zoals deze worden juist gekocht vanwege de eenvoud en de daarbij behorende lage prijs. In dat opzicht is de Peugeot Rifter misschien wel te goed.