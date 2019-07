Peugeot 208

Peugeot prijst tweede generatie 208

17 juli 2019 | Peugeot geeft alle prijzen en uitvoeringen van de nieuwe 208 vrij. De nieuwe generatie is er in verschillende uitrustingsniveaus en biedt de keuze uit drie verschillende aandrijfvarianten: benzine, diesel of volledig elektrisch. De nieuwe Peugeot 208 is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 17.580 euro en staat vanaf november 2019 in de Nederlandse showrooms.