Peugeot onthult nieuwe 508 SW

6 juni 2018 | Enkele maanden na de presentatie van de sedan onthult Peugeot de SW (stationwagon) versie van de nieuwe 508. Met zijn lage en dynamische silhouet heeft de 508 SW een opvallend ontwerp. De auto is een mix van elegantie en praktisch gemak voor wat betreft ruimte, volume en toegang tot de bagageruimte. Met de nieuwste generatie van de Peugeot i-Cockpit en een beperkte draaicirkel voelt deze auto zich overal thuis. De nieuwe Peugeot 508 SW zal worden gepresenteerd op de Autosalon van Parijs 2018 en zal vanaf januari 2019 op de Europese markt te koop worden aangeboden.

De 508 SW is even hoog als de sedan met 1,42 m. Dat is bijna 6 cm lager dan de vorige generatie waardoor de aerodynamica is verbeterd, zonder dat dit ten koste is gegaan van de hoofdruimte.De 4,78 m lange (3 cm langer dan de vorige generatie) Peugeot 508 SW heeft strakke en vloeiende lijnen en een lage en uitgestrekte daklijn. Uniek voor een stationcar in dit segment zijn de portieren zonder frame waardoor het silhouet scherper en sportiever kon worden gemaakt en tegelijkertijd het glasoppervlak behouden bleef.

De achterklep is optioneel voorzien van elektrische bediening en handsfree functie. De laaddrempel is laag en breed (6 cm lager dan de sedan op 63.5 cm vanaf de grond en 2.4 cm breder). De wegklapbare bagage-afdekhoes biedt zicht op de gehele bagageruimte die eenvoudig is van vorm waardoor de 520 liter inhoud onder de hoedenplank geheel bruikbaar is. Deze inhoud is, onder de hoedenplank, nagenoeg even groot als de inhoud van de vorige stationcar (560 liter). Deze praktische bagageruimte heeft bovendien een RVS laaddrempel die het laden van koffers vergemakkelijkt. De GT versie heeft aluminium rails op de laadvloer en een net dat de bagage op zijn plaats houdt en bovendien de bagageruimte efficiënt indeelt. Functionaliteit staat voorop bij de 508 SW en die biedt dan ook een 2/3 - 1/3 deelbare achterbank met Magic Flat functie. Met dit systeem kunnen beide delen van de bank worden weggeklapt van achter uit de laadruimte.. Zo ontstaat een nagenoeg vlakke laadvloer en in totaal 1780 liter laadvolume.

Aan het formaat en de verdeling van de opbergvakken over het interieur is bijzonder veel aandacht besteed. Zo passen er twee 1,5 liter flessen in het gekoelde dashboardkastje, een 1 liter fles in ieder portiervak en twee 0,5 liter flesjes in het centrale opbergvak onder de armsteun (en dan zijn er ook nog bekerhouders). Door inbouw van een slimme kabelgoot past in de ruimte naast de EAT8-bedieningshendel zelfs de grootste smartphone.

De passagiers voorin zitten in AGR gecertificeerde ergonomische stoelen en hebben bovendien vijf multipoint massageprogramma's ter beschikking. Het gamma biedt keuze uit luxueuze bekledingen zoals Alcantara of nappa nerfleer. De leren bekleding wordt aangeboden in de kleuren Mistral Zwart en Rouge Pourpre. De achterbank heeft een 27 graden schuin geplaatste rugleuning, die meer comfort belooft aan de passagiers die achterin zitten. De hoofdruimte is 4 cm meer dan in de sedan en de inzittenden kunnen genieten van het panoramische open dak.

Het hifi-systeem is ontwikkeld door FOCAL, de Franse specialist op het gebied van geluid en akoestiek. Met 10 luidsprekers met de exclusieve FOCAL technologieën, belooft dit systeem een zuiver, strak geluid dat perfect verdeeld wordt over het interieur van de auto. De tweeters in de vier portieren zitten achter fraaie roosters van geborsteld metaal.

De nieuwe Peugeot 508 SW biedt een arsenaal aan de nieuwste rijhulpsystemen, die met name voldoen aan de steeds strenger wordende EuroNCAP-criteria. Nieuwe systemen in vergelijking met de andere modellen van het Peugeot gamma:

Night Vision voor meer zicht in het donker. Dit systeem maakt gebruik van een infraroodcamera die levende wezens vóór de auto waarneemt in het donker of bij slecht zicht. Het garandeert een detectie tot 200 meter en dat is verder dan het bereik van de koplampen. Het infraroodbeeld wordt weergegeven op het digitale display, dus binnen het gezichtsveld van de bestuurder voor maximale veiligheid.

Een adaptieve cruise control met Stop & Go functie (in combinatie met de EAT8 automaat) met een instelbare afstand tot de volgende auto. Als de auto in een file niet langer dan 3 seconden stil heeft gestaan, trekt de auto zelf weer op. Als de auto langer stil stond, voldoet het aanraken van het gaspedaal of de bedieningsknop achter het stuur om de snelheid te hervatten. De functie is beschikbaar vanaf 0 km/h.

Lane Positioning Assist, met mogelijkheid tot het kiezen van de positie in het baanvak door de bestuurder (gekoppeld aan Adaptieve cruise control met Stop & Go),

Full Park Assist met de functie omgevingsbewaking Flankguard (alleen in combinatie met de EAT8 automaat). In dit geval regelt het systeem automatisch het sturen, versnellen en remmen bij in- en uitparkeren

Full LED koplampen met automatische hoogteregeling en statische bochtverlichting.

Achterlichten met Peugeot Adaptive LED Technology: past automatisch de lichtintensiteit aan, om optimale zichtbaarheid te garanderen. Ook overdag.

de nieuwste generatie Active Safety Brake (ziet voetgangers en fietsers zowel overdag als in het donker, tot 140 km/u) en Forward Collision Alert;

Active Lane and Road edge Departure Warning (inclusief bermen) met koerscorrectie vanaf 65 km/h,

Vermoeidheidsherkenning, een systeem dat de alertheid van de bestuurder beoordeelt tijdens lange ritten en boven de 65 km/h via analyse van micro-bewegingen van het stuur,

Grootlichtassistent,

Herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking gekoppeld aan een snelheidsadviesfunctie ,

Verkeersbordherkenning (stopteken, eenrichtingsverkeer),

Actieve dodehoekbewaking (met koerscorrectie). Deze functie is actief vanaf 12 km/h.

De nieuwe 508 SW biedt connectiviteit via de volgende systemen:

Peugeot Connect 3D Nav met TomTom Traffic,

de functie Mirror Screen, compatible met Mirrorlink, Android Auto, Apple Carplay en geschikt voor spraakherkenning (via een smartphone),

smartphones opladen via inductie (apparaten compatible met de Qi-standaard)

4 USB poorten: 2 voorin in de opbergruimte onder de bedieningshendel van de automaat en 2 op de achterkant van de middenconsole voor de passagiers achterin,

Peugeot Connect SOS & Assistance, een systeem dat automatisch hulp inroept in geval van nood,

De nieuwe Peugeot 508 SW wordt aangeboden met de nieuwe generatie PureTech en BlueHDi motoren (standaard met SCR) die gepresenteerd werden voor de sedan. Er zijn twee PureTech benzinemotoren met 1.6 l cilinderinhoud:PureTech 180 S&S EAT8 en PureTech 225 S&S EAT8. Daarnaast zijn er vier BlueHDi Dieselmotoren met 1.5 l en 2.0 l cilinderinhoud:BlueHDi 130 S&S 6-handbak, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 enBlueHDi 180 S&S EAT8. Al deze motoren voldoen aan de Euro 6d-TEMP, een norm die vooruitloopt op de eisen van de Euro6 d norm die vanaf januari 2020 van kracht gaat, en dan met name voor wat betreft de toelaatbare stikstofoxide-emissie.

Gekoppeld aan een Pure Tech motor schakelt de EAT8 automaat automatisch naar neutraal (freewheeling) in de ECO-modus. Deze vrijloopfunctie is beschikbaar tussen de 25 en de 130 km/h en als de omstandigheden het toelaten. Het systeem kan worden ingeschakeld bij nullast (dus als het gaspedaal niet wordt aangeraakt). Het systeem is geheel transparant voor de bestuurder. Het vermindert de interne wrijving in de versnellingsbak en verlaagt het verbruik met zo'n 3%.

Het gamma wordt in de tweede helft van 2019 uitgebreid met een krachtige Hybride Plug-In benzineversie met een ruim elektrisch bereik van 50 km (WLTP meetmethode). De bagageruimte blijft geheel bruikbaar doordat de batterijen onder de achterbank zijn geplaatst.