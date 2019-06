Peugeot introduceert nieuwe 2008

21 juni 2019 | Peugeot introduceert de tweede generatie van de 2008. Het interieur is voorzien van de nieuwste generatie Peugeot i-Cockpit met 3D-technologie. De 2008 is verkrijgbaar met zowel een benzine-, diesel- als elektrische aandrijflijn. De nieuwe Peugeot 2008 SUV is vanaf eind 2019 wereldwijd verkrijgbaar. Voor Europa is de productie in handen van Vigo en voor China in handen van Wuhan.

Op het front prijkt een grote grille (in carrosseriekleur op de elektrische uitvoeringen) die wordt aangevuld door de prominente motorkap. De LED-dagrijverlichting op de hoeken van de voorbumper dragen bij aan het herkenbare familiegezicht. Het zijaanzicht valt direct op door de verschillende driehoekige lijnen. De lijnen vloeien over in de bagageklep, waardoor een harmonieus design ontstaat Het design wordt nog eens extra benadrukt door de 18-inch lichtmetalen wielen. De sportieve inborst van de 2008 komt terug in GT Line- en GT-uitvoering. Die onderscheiden zich met unieke badges op de C-stijl en de in twee kleuren gespoten carrosserie. Het dak is voorzien van de lakkleur Black Diamond. De versies met PureTech 130 en PureTech 155 benzinemotor, alsmede de BlueHDi 130 dieselmotor zijn uitgerust met een dubbele uitlaat.

De achterlichten worden door de kenmerkende zwarte bies met elkaar verbonden. De standaard aanwezige LED-achterlichten zijn voorzien van een uitgesproken lichtsignatuur met drie 'klauwen'. De LED-achterlichten branden zowel overdag als 's nachts voor een optimale herkenbaarheid. De luxere uitvoeringen van de 2008 zijn van LED-koplampen voorzien.

De nieuwe 2008 is achterin extra ruim (een record voor het nieuwe CMP-platform). Dankzij de lengte van 4,30 meter en een wielbasis van 2,60 meter heeft hij een grote bagageruimte van 434 liter (VDA- en V210-norm). Dat geldt voor alle motoren, inclusief de 100% elektrische versie! De bagageruimte is praktisch in te delen door de laadvloer met twee niveaus (afhankelijk van de versie). Het bovenste niveau zorgt voor een nagenoeg vlakke laadvloer bij een neergeklapte achterbank.

Belangrijkste kenmerk van de 2008 is de i-Cockpit. Deze bestaat uit:

een compact stuurwiel, voor betere wendbaarheid en meer grip

een groot HD touchscreen binnen handbereik en gezichtsveld

een innovatief 3D instrumentenpaneel met head-up display

Alle informatie bevindt zich in het gezichtsveld van de bestuurder. Afhankelijk van de versie, geeft het Peugeot i-Cockpit 3D instrumentenpaneel de informatie als een hologram weer. De beelden komen dichterbij in het zicht wanneer ze belangrijk of urgent zijn. De bestuurder kan daardoor volgens Peugeot een halve seconde sneller reageren. De Peugeot i-Cockpit 3D werd gelanceerd in de nieuwe Peugeot 208. Het is de eerste keer dat een compacte SUV wordt uitgerust met deze technologie. Het touchscreen is -afhankelijk van de versie- leverbaar als 10-inch diagonaal touchscreen. Het wordt bediend via de sneltoetsen en tuimelschakelaars.

De nieuwe 2008 is voorzien van de volgende actieve veiligheidssystemen:

De Drive Assist, die de weg vrijmaakt voor semi-autonoom rijden. Drive Assist combineert:

Actieve hulp bij het behouden van de positie op de rijbaan, gekoppeld aan Lane Positioning, waarbij de positie op de rijbaan gekozen kan worden

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go-functie i.c.m. automatische transmissie EAT8

Park Assist, dat automatisch stuurt, remt en accelereert bij in- en uitparkeren. In de geparkeerde positie is er slechts 60 centimeter afstand tot andere geparkeerde auto's

De nieuwste generatie Active Safety Brake, dat voetgangers en fietsers zowel overdag als in het donker, van 5 km/u tot 140 km/u, herkent

Active Lane Departure Warning (bij overschrijding van rijbaanmarkering of rijden in de berm)

Driver Attention Alert, dat indien nodig een pauze aanbeveelt

Automatisch wisselen tussen groot- en dimlicht, voor een nog betere concentratie op de weg

Uitgebreide verkeersbordenherkenning (eenrichtingsverkeer, stopteken) Speed Alert

Blind Spot Monitoring

Een elektrische parkeerrem

Informatie van de smartphone wordt weergegeven op het centrale display via MirrorScreen, MirrorLink, Apple CarPlay en Android Auto. Naast de inductielader zijn -afhankelijk van de versie- maximaal vier USB-poorten beschikbaar (twee voorin (waaronder een USB-C) en twee achterin). Reizen wordt makkelijker met 3D online navigatie TomTom Traffic, dat realtime informatie geeft over verkeersdrukte en routes automatisch opnieuw berekend. De bestuurder wordt bovendien geïnformeerd over risicozones en Points Of Interest. Via de vernieuwde spraakbediening kan er eenvoudig een opdracht uitgevoerd worden.

Het hifi-systeem in de nieuwe 2008 is ontworpen in samenwerking met FOCAL en is het resultaat van ruim drie jaar werk. Dit audiosysteem, waarmee de Peugeot 3008, 5008, 508 al uitgerust zijn, is nu ook beschikbaar op de nieuwe Peugeot 2008. Het bestaat uit tien luidsprekers: vier aluminium omgekeerde koepel-tweeters, vier polyglass woofers van 165 mm, één polyglass centrale speaker, 'Power-Flower' driedubbele subwoofer en 515 W 12-weg versterker.

De nieuwe Peugeot 2008 is gebaseerd op het gloednieuwe en Common Modular Platform (CMP) en leverbaar met drie verschillende aandrijflijnen: 100% elektrisch, benzine of diesel. De rijdynamiek is (afhankelijk van de versie) geheel naar eigen smaak in te stellen met drie verschillende rijmodi: 'Eco', 'Normal' en 'Sport'. Het avontuurlijke Grip Control is voorzien van Hill Assist Descent Control (HADC). Dat helpt de bestuurder bij het beheerst afdalen van een steile helling.

De nieuwe 2008 is verkrijgbaar in vier uitrustingsniveaus: Active, Allure, GT Line en GT. Afhankelijk van de uitvoering is de 2008 leverbaar met een 100% elektrische aandrijflijn, benzine- of dieselmotor. De volledig elektrische aandrijflijn bestaat uit een 100 kW (136 pk) elektromotor en levert 260 Nm koppel. Dankzij het 50 kWh accupakket heeft de 2008 een actieradius van 310 kilometer (WLTP-norm). Op het accupakket zit een wettelijke garantie van acht jaar of 160.000 kilometer tot 70% van het laadvermogen.

De energiestromen worden weergegeven op het centrale touchscreen en het Peugeot i-Cockpit 3D instrumentenpaneel. De twee modi voor het terugwinnen van remenergie zijn intuïtief via de versnellingspook te bedienen. In Drive ('D') wordt er nagenoeg geen kinetische remenergie teruggewonnen In Brake ('B') zorgt de energierecuperatie ervoor dat er direct via het gaspedaal vertraagd kan worden De laadtijd is afhankelijk van het beschikbare laadvermogen:

Gebruik van een thuislader: via een conventioneel stopcontact in 16 uur een volledige lading

Gebruik van een laadstation: (Wall Box of laadpaal) volledige lading in 5 uur en 15 minuten via een driefase-aansluiting (11 kW). 8 uur via een éénfase-aansluiting (7,4 kW

Gebruik van een snellader: de warmteregeling van het accupakket staat het gebruik van 100 kW oplaadmogelijkheden toe. Het accupakket wordt in 30 minuten tot 80 procent opgeladen

Geprogrammeerd uitgesteld opladen is mogelijk via het navigatiescherm of de smartphone met de MyPeugeot-app. Via deze app kan het opladen ook op elk gewenst moment gestart of gestopt worden en het laadniveau op afstand bekeken worden.

De nieuwe Peugeot e-2008 SUV heeft enkele in het oog springende details die subtiel de elektrische aandrijving benadrukken:

Een fonkelende blauw-groen logo in de grille met diachronisch effect, waardoor de kleur van blauw naar groen overgaat, afhankelijk van de hoek van waaruit gekeken wordt

Een kenmerkend 'e'-logo op de voorste zijpanelen en op de achterklep

Een in carrosseriekleur gespoten grille met horizontale lamellen

Exclusieve Alcantara stoelbekleding in de kleur 'Gris Greval' in de Peugeot e-2008 GT

Een specifieke lay-out op het 3D instrumentenpaneel en touchscreen

Omdat elektrisch rijden niet alleen maar over de aandrijflijn gaat, biedt Peugeot een compleet aanbod van services aan. Klanten worden volledig ontzorgd bij dagelijks gebruik. Vanaf de lancering worden drie services aangeboden:

Easy-Charge maakt de toegang tot de verschillende oplaadmogelijkheden makkelijker, met een reeks oplossingen, aangepast aan de wensen van de gebruikers. Om de juiste keuze te maken qua oplaadoplossing voor thuis of op kantoor kunnen diverse mogelijkheden (beveiligde, sterkere aansluiting, Wallbox, Smart Wallbox, ...) worden gekoppeld aan een diagnose-systeem voor de beoordeling van de elektrische installatie. De uiteindelijke installatie wordt door Easy-Charge verricht. Verder zal Free2Move Services een openbare laadmogelijkheid aanbieden. Een 'laadpas' zal toegang geven tot een netwerk van meer dan 85.000 oplaadstations in Europa. Voorselectie van de oplaadstations wordt gedaan op basis van afstand, snelheid en prijs. De online navigatie leidt u naar het gekozen oplaadstation.

Easy-Move zal de mobiliteit van onze klanten garanderen. Free2Move Services toont laadstations bij de gekozen route in het navigatiesysteem. In het huur-/leasecontract is een mobiliteitsuitbreiding opgenomen zodat indien nodig ook een auto met verbrandingsmotor kan worden gebruikt. Ten slotte geeft een functie in de MyPeugeot-app adviezen over milieubewust rijden.

'Serenity' voor het onderweg begeleiden van onze klanten in hun nieuwe Peugeot e-2008 SUV. Op de websites van Peugeot staan simulatoren en digitale parcours om vertrouwd te raken met elektrisch rijden. Verder kunnen servicecontracten en pechhulp worden inbegrepen in de financiering. Ten slotte wordt de verkoop van de auto vergemakkelijkt met een certificaat dat de laadcapaciteit van de batterij garandeert.

Omdat de verbrandingsmotoren voldoen aan de laatste Euro 6-normen, beschikken zij over de meest recente technologische oplossingen van Peugeot. Ze zijn allemaal uitgerust met Stop & Start en een partikelfilter. Voor nog meer comfort kan een aantal van deze motoren worden gecombineerd met de allernieuwste generatie automatische achttrapstransmissie (e-EAT8).

De 1,2-liter Puretech driecilinder benzinemotor is in de onderstaande versies verkrijgbaar. Alle varianten voldoen aan de Euro 6-norm:

PureTech 100 S&S 6-handbak,

PureTech 130 S&S 6-handbak of EAT8,

PureTech 155 S&S EAT8 (alleen op de GT-versie).

De 1,5-liter BlueHDi viercilinder dieselmotor (conform Euro 6d-TEMP-normen bij de lancering):

BlueHDi 100 S&S 6-handbak,

BlueHDi 130 S&S EAT8.

Sommige motoren worden afgestemd op de eisen van de lokale markt, waar specifieke regelgeving van kracht is voor emissie en brandstofkwaliteit.