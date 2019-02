Peugeot introduceert tweede generatie 208

25 februari 2019 | Peugeot introduceert de nieuwe 208. Omdat autogebruik verandert en omdat energietransitie een steeds grotere rol speelt, heeft de nieuwe Peugeot 208, direct vanaf de introductie, drie verschillende aandrijfopties: elektrisch, benzine of diesel. De carrosserie blijft in alle gevallen gelijk. Naast een originele styling, valt de nieuwe Peugeot 208 ook op met een nieuwe generatie i-Cockpit met onder andere een 3D head-up instrumentenpaneel en tal van rijhulpsystemen die normaliter zijn voorbehouden aan de hogere marktsegmenten. De nieuwe Peugeot 208 zal in principe op de markt komen in de herfst van 2019 en zal voor het eerst getoond worden tijdens de Autosalon van Geneve 2019.

De buitenkant van de nieuwe Peugeot 208 is zo onderscheidend dat het mogelijk werd om chroomelementen achterwege te laten, en de kracht van een expressief ontwerp met aangename proporties voor zich te laten spreken. Langer, breder en lager dan de huidige 208, beschikt de nieuwe generatie over een onderscheidende carrosserie en een sportieve uitstraling met zuivere, strakke lijnen. Aan de zijkant is bij de nieuwe Peugeot 208 de ver naar achteren geplaatste voorruit zichtbaar die plek biedt aan een lange motorkap. Om de sportieve uitstraling te onderstrepen, zijn de onder een extreme hoek geplaatste achterlichtunits perfect afgestemd op de achterste wielkasten. De GT Line- en de GT-versies beschikken over hoogglans zwarte wielkastverbreders: dit zorgt voor een betere stroomlijn en de wielen ogen er groter door. Bij deze premium versies zijn de 17 inch velgen voorzien van personaliseerbare kunststof inserts, die het aerodynamische effect verbeteren en de on-afgeveerde massa verminderen (-3,6 kg totaal).

Dde voorkant vormt een geheel, waarbij de Full LED koplampen met kenmerkende klauwafdruk (afhankelijk van het uitrustingsniveau) in het oog springen. De voorbumper oogt massief en beschikt over een geïntegreerde luchtinlaat in het midden. Uiteraard springt ook de iconische Peugeot Leeuw in het oog. Op de voorste rand van de motorkap is de 208-typeaanduiding geplaatst. In navolging van de Peugeot 3008, 5008 en 508 beschikt de achterzijde van de nieuwe Peugeot 208 over een zwarte balk die over de hele breedte van de kofferklep loopt, en de achterlichten met klauwafdruk (die ook overdag branden) verbindt. Het ontwerp is exact, de vormen ogen strak. De achterste diffusor is beschikbaar met een glanzend zwarte finish en biedt bij sommige motorvarianten plek aan een zichtbare verchroomde uitlaatpijp.

De nieuwe Peugeot e-208 beschikt direct herkenbare uiterlijke kenmerken:

Grille in carrosseriekleur

Dichroïsche Leeuwen (de Leeuwen lijken van kleur te veranderen afhankelijk van de kijkhoek)

"e-208"" badge aan de achterzijde en een "e" op de achterspatborden.

Met de Peugeot FRACTAL concept car als inspiratiebron, beschikt de nieuwe Peugeot 208 over een nieuwe generatie van de i-Cockpit, een onlosmakelijk deel van het Peugeot DNA, met inmiddels een aanhang van meer dan 5 miljoen bestuurders. De Peugeot i-Cockpit in de nieuwe Peugeot 208 wordt gekenmerkt door dezelfde consistente drielaagse ergonomische structuur als waarover de andere modellen in het gamma beschikken. Afhankelijk van het uitrustingsniveau, toont het i-Cockpit 3D instrumentenpaneel informatie die gelezen kan worden in twee lagen. Vóór het digitale head-up instrumentenpaneel is de informatie geprojecteerd in hologramvorm. De data is dynamisch en wordt dichterbij of verder van het oog van de bestuurder getoond afhankelijk van belangrijkheid of urgentie, en verhoogt zo de reactiviteit met een halve seconde. Boven de tuimelschakelaars in de middenconsole, is het touchscreen beschikbaar in 5, 7 of 10 inch-versie, afhankelijk van het geselecteerde uitrustingsniveau en opties.

Vanaf het uitrustingsniveau Active is het dashboard uitgevoerd in een zacht materiaal en de middenconsole is versierd met een carbon finish. Het compacte stuur is overgenomen van modellen uit de hogere marksegmenten. De elektronische bedieningshendel van de EAT 8 "Shift en Park by Wire" is intuïtief en ergonomisch. De stuurpaddlebediening maakt het mogelijk om af en toe handmatig te schakelen, zonder de automatische modus uit te schakelen.

De nieuwe Peugeot 208 is beschikbaar in vijf uitrustingsniveaus: Access, Active, Allure, GT Line en GT. De luxeversies, GT Line en GT beschikken over onderscheidende stylingkenmerken:

Full-LED koplampen met kenmerkende klauwafdrukken,

Glanzend zwarte wielkastverbreders en raamlijsten,

17 inch lichtmetalen velgen met inserts,

Specifieke details in het interieur: zwarte hemelbekleding, sierstiksels in de kleur Adamite, keuze uit 8

kleuren LED ambianceverlichting, sportstoelen, aluminium pedalen.

Bij de Peugeot e-208 is het GT uitrustingsniveau nog meer onderscheidend met:

Exclusieve Alcantara©/Greval grijze bekleding met een 3D gaasstructuur,

17 inch velgen met speciale inserts.

Met Drive Assist zet de nieuwe Peugeot 208 stappen op weg naar semiautonoom rijden met de nieuwste generatie rijhulpsystemen:

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go bij de EAT8-transmissie met aanpasbare afstand tot de voorligger. In een file herstart de auto automatisch als de stop minder dan 3 seconden duurt. Anders is korte activatie van het gaspedaal of het handmatig activeren van de cruise control voldoende om de ingestelde snelheid weer op te pakken. Bij deze functie kan de auto helemaal tot stilstand komen. Bij de 30 km/h-

functie die beschikbaar is in combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak, zal na een remactie tot een snelheid van minder dan 30 km/h de cruise control worden uitgeschakeld, waarna de bestuurder zelf de regie overneemt.

Lane Positioning Assist, waarbij de bestuurder de positie op de rijbaan kan kiezen en deze vervolgens wordt vastgehouden (gekoppeld aan Adaptieve Cruise Control met Stop & Go),

Full park assist (autonoom in- en uitparkeren) met Flank guard assist (laterale parkeersensoren) op de versies met EAT8. Het systeem zorgt automatisch voor sturen, versnellen en remmen bij het in- en uitparkeren,

De nieuwste generatie Active Safety Brake (detectie van voetgangers en fietsers ook in het donker, bij snelheden van 5 tot 140 km/h) en Distance Alert (waarschuwing bij een dreigende aanrijding),

Active Lane Departure Warning System met koerscorrectie vanaf 65 km/h en hoger,

Vermoeidheidsherkenning, dat de alertheid van de bestuurder bij lange ritten monitort vanaf 65 km/h met behulp van analysetechnieken door microbewegingen aan het stuur,

Grootlichtassistent, automatisch grootlicht en dimmen,

Snelheidslimietherkenning- en snelheidsadviessysteem,

Uitgebreide herkenning van verkeersborden (stop- en verbodsborden),

Actieve dodehoekbewaking (met koerscorrectie). Deze functie is beschikbaar vanaf 12 km/h,

Elektrische parkeerrem.

De smartphone is een integraal deel van het leven, en daarom is de nieuwe Peugeot Mirror Screen functie compatibel met MirrorLink, Apple CarPlay en Android Auto. Een plek om draadloos op te laden is gepositioneerd in het opbergvak in de middenconsole en er zijn vier USB-aansluitpunten beschikbaar (waaronder een type C-aansluiting). TomTom Traffic connected 3D navigatie geeft de verkeerssituatie en de risicozones in real time weer.

De Peugeot e-208 is uitgerust met een 50 kWh grote accu, dat een bereik tot 340 km toestaat, volgens het certificatieprotocol WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedures) en 450 km volgens deNEDC-norm (New European Driving Cycle). Door de koppeling aan het koelsysteem van hetpassagierscompartiment zorgt de vloeistof gekoelde temperatuurregeling voor snelle oplading, een verbeterd bereik en een verlengde levensduur. Deze accu blijft gegarandeerd 8 jaar of gedurende 160 000 km minimaal 70% van de laadcapaciteit leveren.

Er zijn drie oplaadmogelijkheden beschikbaar:

gebruik van een thuislader via een conventioneel stopcontact voor een volledige lading in 16 uur.

gebruik van een laadstation (Wall Box of laadpaal), die voor een volledige lading in 5 uur en 15 minuten

zorgt in geval van de driefase aansluiting (11 kW) of in 8 uur bij de éénfase aansluiting (7.4 kW).

gebruik van een snellader: de warmteregeling van de accu staat het gebruik van 100 kW opladers toe, 80%

van de lading wordt bereikt in 30 minuten.

Het opladen van de nieuwe Peugeot e-208 kan ook op afstand gereguleerd worden indien dit geprogrammeerd is via het Connected Navigation scherm of de MyPeugeot smartphone app. Dit systeem staat ook toe om het laden op elk moment te starten of te stoppen en het laat het laadniveau zien. Om klanten in de energietransitie te ondersteunen, lanceert Peugeot een nieuw serviceaanbod, parallel aan de nieuwe marketingactiviteiten van de Peugeot e-208, gebaseerd op drie pijlers:

Easy-Charge of hoe de toegang naar de verschillende oplaadmogelijkheden

Een scala aan oplaadmogelijkheden voor thuis of op het werk met een grote keuze qua apparatuur (intensief gebruik stopcontact, Wallbox, Smart Wallbox, enz.), een diagnostische dienst om de elektrische installatie te beoordelen en indien nodig tevens voor een betere laadoplossing en installatie zorgt.

Een publieke laadoplossing met Free2Move Services, waaronder een laadpas met toegang tot meer dan 85.000 oplaadpunten in Europa: overzicht van laadpunten aan de hand van afstand, snelheid en prijs van het laden. De hieraan gekoppelde navigatie zorgt voor begeleiding naar het gekozen laadpunt.

De nieuwe Peugeot 208 is ook leverbaar met traditionele benzine- en dieselmotoren. De PureTech 100 en130 zijn beschikbaar met EAT8 achttrapsautomaat.