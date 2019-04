Peugeot e-208 nu al te reserveren

11 april 2019 | De nieuwe volledig elektrische Peugeot e-208 is vanaf nu geheel kosteloos online te reserveren door particuliere en zakelijke klanten. Met de reserveringsmodule op Peugeot.nl kunnen klanten alvast een plek reserveren voor de volledig elektrische versie van de 208, die in de loop van het tweede kwartaal van 2020 in Nederlandse showrooms staat.

De verwachtingen rondom de Peugeot e-208 zijn hoog gespannen na de wereldpremière op de Autosalon van Genève in maart dit jaar. De internationale pers heeft de auto niet alleen heel positief ontvangen, maar ziet ook veel kansen voor de elektrische vijfdeurs B-segment hatchback. In Nederland is de Peugeot e-208 extra interessant voor zakelijk rijders vanwege de aantrekkelijke vier procent bijtelling. Toch is de Peugeot e-208 dankzij zijn actieradius van 340 kilometer (WLTP) ook voor particulieren een aantrekkelijke optie, bijvoorbeeld in een private lease-constructie waarbij de gebruiker elektrisch kan rijden tegen een vast bedrag per maand.

In de pre-orderfase kunnen zakelijke en particuliere eindgebruikers, geen leasemaatschappijen, alvast een exemplaar reserveren van de volledig elektrische e-208. Klanten hebben de keuze uit twee uitvoeringen: de Peugeot e-208 Allure en de e-208 GT. De luxe e-208 Allure is uitgerust met standaard 16-inch lichtmetalen wielen, Peugeot Connect Navigatiesysteem en een digitaal instrumentenpaneel met 3D-weergave. De nog completere e-208 GT heeft naast een sportievere uitstraling ook standaard 17-inch lichtmetalen wielen, Alcantara bekleding en Pack Drive Assist.

De klanten krijgen na het plaatsen van een pre-order een uniek reserveringsnummer. Ze kunnen de reservering nog tot juni wijzigen of annuleren, daarna wordt de order in samenspraak met de dealer definitief gemaakt. Tot de aflevering worden de klanten op de hoogte gehouden met nieuwsbrieven. Peugeot verwacht de eerste exemplaren in het tweede kwartaal van 2020 af te leveren. De vanafprijs van de Peugeot e-208 wordt binnenkort gecommuniceerd.

De nieuwe Peugeot e-208 beschikt over een 50 kWh lithium-ion accupakket en een elektromotor met een vermogen van 100 kW (136 pk) en 260 Nm aan koppel. De volledig elektrisch versie kent drie rijmodi, te weten Eco, Normaal en Sport. De hatchback is te herkennen aan de in carrosseriekleur gespoten grille, aan een 'e-208'-badge aan de achterzijde en een 'e' op de achterspatborden.