Peugeot toont Boxer 4x4 Concept

25 september 2019 | Peugeot toont voor de VDL 2019 (VĂ©hicules De Loisirs beurs in Parijs) een Boxer die is omgetoverd tot een stoere avonturier. Het concept model is een vervolg op de Peugeot Rifter 4x4 Concept en eveneens ontworpen voor rijden op alle soorten terrein met zijn Dangel vierwielaandrijving, speciale banden en verhoogde bodemvrijheid. Om de ervaring compleet te maken is de leefruimte van 10 m2 uitgerust om tot 3 personen comfortabel te laten reizen. Bovendien kan er een Peugeot eM02 FS Powertube elektrische mountainbike achterop worden geplaatst en een kano op het imperiaal.

Het voertuig wordt gaat op in de natuur met de satijnen en parelmoer WANDERLUST GREEN carrosseriekleur. Frisse MINT-kleurige details verfraaien her en der het koetswerk en overdwars geplaatste DARK CHROME-stickers omsluiten en verfijnen de achterkant. De grille is uitgevoerd in de huidige strakke stijl van het merk met lamellen in glimmend CAST IRON, terwijl de robuustheid van de onderkant van de carrosserie uitgesprokener is en refereert aan de skid voorop en de gewelfde schermverbreders. Op bivak gaan kan 's nachts net zo goed als overdag: 8 led-modules afkomstig van de Peugeot 508 zijn in de carrosserie boven de voorruit ingebouwd.

De camper is gebouwd op een Peugeot Boxer L3 en de 6 meter lengte is zo gebruikt en ingericht dat de avonturiers beschikken over een leefruimte van 10m², een ontwerp voor 3 personen. Er zijn 4 verschillende zones ingericht: een keuken met eethoek, een slaapruimte, een badkamer en een bestuurdersruimte. Talrijke opbergruimtes maken het mogelijk om alle spullen mee te nemen die nodig zijn voor het dagelijkse leven en extreme sporten.

Bij de Peugeot Boxer 4x4 Concept ligt de focus op eco-efficiency en duurzaamheid. Van de keuze van de materialen is veel werk gemaakt: de tafel, het aanrecht en de wasbak zijn uitgevoerd in natuurlijk mineraal in ARAGONITE wit, dat de duurzaamheid van natuursteen combineert met de schoonheid van keramiek. De vloer is een krachttoer: hij bestaat uit 100% gerecycled materiaal en is bovendien 100% recyclebaar! Het gebruikte plastic bestaat voor 85% uit tanks van auto's, voor 10% uit melkflessen en voor 5% uit andere witte flesjes (zeepflessen bijvoorbeeld). De 50% gerecycled plastic waaruit de vloer bestaat zorgt voor een beperking van 75 kg CO2 in vergelijking met een standaard kunststof vloer. Deze lange termijn toepassing voorkomt dat het plastic weer gerecycled wordt in een nieuw wegwerpproduct.

Om de natuur ook op een duurzame manier te verkennen voldoet de Peugeot Boxer 4x4 CONCEPT aan de meest recente emissienormen met een FAP en SCR en is hij conform de laatst geldende EURO6 norm. De DANGEL vierwielaandrijving werkt met een visco-koppeling en een tussenbak voorin. Hij wordt ingeschakeld via 3 toetsen binnen handbereik aan de linkerzijde van het dashboard. Er kan gekozen worden uit 3 rijmodi:

-2-wielaandrijving, om in het dagelijkse verkeer met voorwielaandrijving te rijden

-4-wielaandrijving, waarbij de transmissie enkel het koppel ook over de achterwielen verdeelt als er meer aandrijfkracht nodig is

-LOCK-modus om de achteras te blokkeren, handig voor rijden op extreem ruig terrein en op bruggen

De Peugeot Boxer 4x4 CONCEPT staat op all-terrain banden geleverd door BF Goodrich. De bodemvrijheid van de Peugeot Boxer 4x4 CONCEPT is aan de voorzijde met 30 millimeter verhoogd en achter met 50 millimeter. De BlueHDi 165 motor en de handgeschakelde bak met 6 versnellingen ontwikkelt een koppel van 370 Nm.

Voor grenzeloos avonturieren is er de notenhouten Canadese kano in de stijl van de Peugeot Boxer 4X4 CONCEPT op het imperiaal, dat zo is ontworpen dat de bovenlichten nog steeds kunnen functioneren. De op maat gemaakte ladder volgt de vorm van de wielkast en biedt een makkelijke toegang tot het imperiaal en de uitrustingen op de zijkant.

En ten slotte is er de Peugeot eM02 FS Powertube mountainbike om het avontuur te vervolgen. Dit is een mountainbike met elektrische ondersteuning uit de nieuwste collectie eBikes van Peugeot. De compacte accu is in het frame ingebouwd. Hij kan op de achterkant van de Peugeot Boxer 4x4 CONCEPT worden bevestigd op een steun op de trekhaak. Hij is uitgevoerd in dezelfde MINT-kleur als de inzetstukken van de auto en contrasteert subtiel met de matzwarte portieren

De Peugeot Boxer 4x4 CONCEPT zal zijn wereldpremière beleven op de 'Véhicules de Loisirs'-beurs in Parijs in Le Bourget van 28 september tot en met 6 oktober 2019.