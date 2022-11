Bovengemiddeld middenmaatje

Op het moment van schrijven is de Peugeot 408 nog niet in productie. Toch geeft zelfs een handgebouwd exemplaar, waarmee niet gereden kan worden, al een goede indruk. De 408 onderscheidt zich namelijk met het concept en dat wordt al duidelijk zonder te rijden. Sinds kort moeten niet alleen automobilisten, maar ook autofabrikanten betalen voor de CO2 die een auto uitstoot. Daarom wil Peugeot de koper uit de SUV en in de traditionele lage auto hebben!

En dat is waarom de 408 de lage bouw en langgerekte vorm van een traditionele auto combineert met de avontuurlijke aankleding van een SUV. Om met dat laatste te beginnen: de 408 heeft grote wielen die dankzij stootranden rondom het gehele koetswerk nog groter lijken. Net als iedere andere Peugeot heeft ook de 408 koplampen met de vorm van een klauw. En om de band met de leeuw nog groter te maken is de daklijn gekromd. Heel origineel is de onderrand van de achterklep, die tegen de rijrichting in leunt.

Ruimte en uitrusting

Achterop het dak lijken twee kleine kattenoren te staan die echter veel meer zijn dan alleen decoratief. In deze kleine verhogingen zijn namelijk de scharnieren van de achterklep verwerkt, zodat meer hoofdruimte achterin resteert. Peugeot belooft dat de 408 bovengemiddelde ruimte achterin biedt voor een auto van deze omvang en proefzitten in het prototype bewijst dat die claim wordt waargemaakt!

De 408 oogt veel groter dan hij eigenlijk is en dat blijkt na het plaatsnemen achter het stuurwiel. De hoofd- en beenruimte is goed, maar de ruimte rondom de stoelen verraadt dat dit een C en geen D-segment auto is.

„Met een katachtige charme en hints naar avontuur wil Peugeot de koper van de SUV naar de 408 lokken“

Zoals iedere nieuwe Peugeot beschikt ook de 408 over een "i-Cockpit". Het stuurwiel is klein en de bestuurder wordt in een actieve positie gedwongen, zodat deze betere controle over de auto heeft. Dankzij het kleine stuurwiel kunnen de klokken (of beter gezegd: het beeldscherm waarop de snelheidsmeter en toerenteller verschijnen) bovenop de stuurkolom worden geplaatst. Daarmee staat deze belangrijke informatie in het blikveld van de bestuurder en is zodoende makkelijker af te lezen.

In de 408 is het centrale beeldscherm iets lager geplaatst en iets meer naar de bestuurder gericht dan in andere Peugeots. Daarom ligt het beter binnen handbereik en is het makkelijker af te lezen. Onder het beeldscherm zijn "i-Toggles" te vinden: virtuele knoppen waar de bestuurder zelf een functie aan kan geven.

Rijeigenschappen

Zoals eerder aangegeven, kon met het handgebouwde exemplaar nog niet worden gereden. Toch geeft de techniek al een aardige hint naar de verwachte rijeigenschappen. De 408 staat op hetzelfde platform als de 308 en 508, maar heeft dezelfde wielbasis als de 508. De 408 bedient zich van eenvoudigere ondersteltechniek dan de 508 en heeft daarom een minder groots en statig weggedrag. Tegelijkertijd zorgt het kleine stuurwiel ervoor dat een kleine polsbeweging al voldoende is om een behoorlijke bocht te sturen, en dat geeft als vanzelf een superieur gevoel.

De 408 wordt leverbaar met benzine-, plug-inhybride en elektromotoren. De 408 wordt de eerste elektrische auto van de Stellantis groep (het moederbedrijf waar ook Citroen, Opel en Fiat onder vallen) met een geheel nieuwe elektrische aandrijflijn. Dit betekent helaas wel dat de elektrische 408 pas in 2024 in productie gaat.

Aanvankelijk zal de 408 daarom leverbaar zijn met een 1.2 liter benzinemotor (130 pk, 8-traps automaat) en als plug-inhybride. Die laatste levert afhankelijk van de gekozen versie 180 of 225 pk en is eveneens standaard voorzien van een automatische versnellingsbak. Hoe deze varianten rijden zal al snel duidelijk worden, want begin december is de eerste proefrit met de nieuwe Peugeot 408 gepland.

Conclusie

Wat is het doel van de Peugeot 408? De mensen uit de SUV krijgen! Vanwege de hoge bouw zijn SUV's minder efficiënt dan traditionele lage auto's. Dat betekent hogere kosten voor en de klant en sinds kort ook voor de autofabrikant die belasting moet betalen over de verwachte CO2-uitstoot van iedere verkochte auto.

Met een katachtige charme en hints naar avontuur wil Peugeot de koper van de SUV naar de 408 lokken. Wat Autozine betreft is dat een verstandige verleiding. De 408 is namelijk bijzonder ruim voor een auto van deze omvang, dus qua functionaliteit is dit geen stap terug. De i-Cockpit zorgt voor betere controle en uitstekende ergonomie. Helaas laat de geheel elektrische versie nog even op zich wachten. Indien consequent wordt opgeladen, zorgt plug-inhybrideaandrijving voor een laag verbruik en zorgeloos rijden.