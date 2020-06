Peugeot 308 aangepast voor modeljaar 2020

11 juni 2020 | De Peugeot 308 is vernieuwd voor modeljaar 2020. Peugeot introduceert de nieuwe kleur Bleu Vertigo en nieuwe lichtmetalen wielen. In het interieur krijgt het dashboard een volledig digitale Peugeot i-Cockpit en een centraal capacitief touchscreen met een glanzende afwerking. Het model krijgt de nieuwste generatie benzine- en dieselmotoren en een reeks rijhulpsystemen. Het gamma van de Peugeot 308 is bovendien vereenvoudigd. Er zijn voortaan vier uitrustingsniveaus beschikbaar. Daarnaast zijn er voor de zakelijk rijder vier Blue Lease varianten leverbaar.

In het nieuwe gamma is een nieuwe carrosseriekleur beschikbaar Bleu Vertigo. Op het uitrustingsniveau Allure kunnen de 16-inch lichtmetalen wielen worden voorzien van een twotone afwerking. De nieuwe Blue Lease GT is leverbaar met het optionele Black Pack. Daarmee worden de meeste sierdelen die normaal gesproken in chroom zijn uitgevoerd, in hoogglans zwart geleverd:

grille en Leeuw voorzijde

gedeelte rond de richtingaanwijzers en mistlampen

zijruitomlijsting

18-inch, met diamantpatroon afgewerkte lichtmetalen wielen in Sapphire Black met Black Mist vernis

dakrails bij SW

De 308 is uitgerust met een voor Peugeot typisch kenmerk dat het rijplezier naar een hoger plan tilt: een digitale Peugeot i-Cockpit. Deze bestaat uit een 10- inch high-definition digitaal scherm. Dit instrumentencluster omvat de nieuwste ontwikkelingen op gebied van grafisch design, net zoals bij de recente Peugeot 208 en Peugeot 3008. Het centrale, capacitieve touchscreen heeft een 'glossy' afwerking en volgt daarmee de nieuwste generatie smartphones.

Het verbinden van de smartphone met de auto is voor veel klanten een prioriteit. De Peugeot 308 profiteert afhankelijk van de uitvoering van de functie Mirror Screen, waarmee de gebruiker het scherm van zijn of haar telefoon kan dupliceren op het touchscreen van de auto. Het systeem is compatibel met Mirrorlink, Android Auto en Apple CarPlay . De 3D-navigatie heeft stemherkenning. Het systeem is verbonden met TomTom Traffic en maakt het mogelijk om routes aan de hand van real- time informatie te optimaliseren. De Peugeot 308 biedt een aanbod van rijhulpsystemen:

Adaptieve cruise control met Stop & Go-functie voor de EAT8 automatische transmissie of tot 30 km/h bij de handgeschakelde transmissie, met instelbare afstand tot de voorganger

Achteruitrijcamera Visiopark met 180° en Park Assist functie. Het meet de beschikbare parkeerruimte en neemt tijdens het manoeuvreren het stuur over van de bestuurder

Nieuwste generatie Automatic Emergency Braking (detecteert voetgangers en fietsers, dag en nacht, afhankelijk van de versie van 5 km/h tot 140 km/h) en Collision Risk Warning

Active Lane Departure Warning met rijstrookcorrectie vanaf 65 km/h

Driver Attention Alert, houdt boven de 65 km/h de alertheid van de bestuurder op lange ritten in de gaten door microbewegingen van het stuurwiel te analyseren

Grootlichtassistent, schakelt automatisch naar groot licht indien de omstandigheden dat toelaten

Verkeerbordenherkenning

Actieve dodehoekbewaking. Deze functie is beschikbaar vanaf 12 km/h

Elektrische parkeerrem

De Peugeot 308 heeft benzine- en dieselmotoren. Deze krachtbronnen voldoen aan de nieuwste Euro 6-norm. Het motorenaanbod ziet er voortaan als volgt uit:

Benzine, 3-cilinder 1.2 PureTech motoren:

PureTech 110 met handgeschakelde 6-bak,

PureTech 130 met handgeschakelde 6-bak of efficiënte EAT8 automaat.

Diesel, 4-cilinder 1.5 BlueHDi motor:

BlueHDi 130 met handgeschakelde 6-bak of efficiënte EAT8 automaat.

De Peugeot 308 Hatchback en 308 SW hebben een hoogwaardiger uitrusting gekregen, een stap die ook voor alle toekomstige introducties van het merk moet gelden. Dit zou het aanbod begrijpelijker maken en verrijkt de verschillende uitrustingsniveaus. Het gamma is gebaseerd op drie uitrustingsniveaus. Ieder daarvan kan worden aangevuld met een tussenniveau, dat een 'pack' wordt genoemd, om zo voor ieder wat wils te bieden. Hieronder een greep uit het nieuwe gamma (met enkele voorbeelden van uitrusting):

Active Pack: met 16-inch lichtmetalen 'Quartz'-wielen, mistlampen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, parkeerhulp achter.

Allure Pack: achteruitrijcamera 180° Visiopark 1, adaptieve cruise control, keyless entry & start.

GT: Pack Full LED met Full LED koplampen en LED richtingaanwijzers, 17-inch lichtmetalen 'Rubis'-wielen, Driver Sport Pack.

Blue Lease GT: met actieve dodehoekbewaking & actieve parkeerhulp, alcantara, 18-inch lichtmetalen 'Diamant'-wielen, Driver Sport Pack.

Elke Peugeot 308 is voortaan voorzien van digitale radio DAB+ De Peugeot 308 en 308 SW worden geproduceerd in de fabriek in Sochaux in Frankrijk.

