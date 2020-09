Peugeot 3008 ondergaat facelift

1 september 2020 | De Peugeot 3008 ondergaat een facelift voor modeljaar 2020. Kenmerken zijn het opnieuw ontworpen front, nieuwe Full LEDachterlichten, nieuwe carrosseriekleuren en het 'Black Pack' optiepakket. De vernieuwde Peugeot 3008 SUV is verkrijgbaar met beproefde benzine- of dieselmotoren, maar ook als zeer efficiënte plugin hybride met keuze of twee- of vierwielaandrijving.

De voorzijde van de vernieuwde Peugeot 3008 SUV is geëvolueerd. De nieuwe frameless grille maakt een statement in het ontwerp, waarbij de vloeiende lijnen worden behouden. Om in de woorden van de ontwerper te spreken: de grille strekt zich uit met vinnen onder de koplampen om alle elementen met elkaar te verbinden. Daarbij prijkt op de neus van de motorkap nu trots het monogram van het model, zoals ook bij andere Peugeot-modellen het geval is. Om de sportiviteit te benadrukken, zijn vanaf het eerste uitrustingsniveau glanzend zwarte zijpanelen en een in kleur gespoten skidplate opgenomen in de nieuwe bumper. De versies GT en GT Pack zijn te herkennen aan een specifieke grille met een uniek designpatroon.

De koplampen van de vernieuwde 3008 SUV zijn ook opnieuw ontworpen en hebben een kenmerkende lichtsignatuur. De herkenbaarheid wordt gegarandeerd door LED koplampen vanaf basisniveau, of Full-LED koplampen met bochtverlichting die het zicht optimaliseert bij snelheden tot 90 km/u. Opvallend is de nieuwe 'Foggy Mode'-functie die de mistlampen heeft vervangen. Het is geïntegreerd in de Full LEDkoplampen en schakelt de dimlichten met verminderde intensiteit in zodra de mistachterlichten worden geactiveerd.

Ook aan de achterzijde vallen de nieuwe, verbeterde lichtunits met Full LED-technologie (inclusief het achteruitrijlicht) op. De voor Peugeot kenmerkende '3D-klauwafdruk' zorgt voor een herkenbare lichtsignatuur. De achterlichten zijn afgewerkt met een helder rookglas waardoor het zwarte element in de kofferklep optisch doorloopt over de gehele breedte van de auto, met als effect dat de auto visueel breder oogt. De GT Pack komt met nieuwe 19-inch 'San Francisco'-lichtmetalen wielen met opvallende diamond-afwerking om het exclusieve karakter van deze uitvoering te benadrukken. Daarnaast hebben de logo's op de voorspatborden en kofferklep een ander design.

De vernieuwde 3008 SUV is verkrijgbaar in de volgende carrosseriekleuren: Celebes Blue (NIEUW), Vertigo Blue (NIEUW), Pearl White, Artense Grey, Platinum Grey, Perla Nera Black en Ultimate Red.

Voor klanten die op zoek zijn naar exclusiviteit introduceert Peugeot een nieuwe 'Black Pack'-optie, leverbaar op de versies GT en GT Pack. Met de 'Black Pack'-optie worden diverse designelementen donker afgewerkt:

De grille en de Peugeot leeuw zijn uitgevoerd in dark chrome.

De '3008' 'GT' en 'Peugeot' zijn uitgevoerd in matzwart, geheel in stijl met de dakrails.

De skidplate, sierstrips op de voorschermen, de sierstrips op de dakrand en achterspoiler alsmede op de achterbumper zijn uitgevoerd in glanzend zwart.

De 19 inch lichtmetalen velgen 'Washington' zijn uitgevoerd in glanzend zwart.

Peugeot tilt het interieur van de 3008 SUV echter naar een hoger niveau met de nieuwste versie van het Peugeot i-Cockpit concept, bestaande uit: een 12,3-inch digitaal instrumentarium, volledig naar eigen smaak in te richten en uitgerust met unieke 'Normally Black'-technologie voor hoge kwaliteit van rendering, beter contrast en betere afleesbaarheid. Het nieuwe centrale touchscreen is nu 10-inch groot. Het HD-display heeft een reeks van zeven pianotoetsendie directe en permanente toegang geven tot de belangrijkste tfuncties: radio, airconditioning, 3D connected navigatie met spraakopdracht, voertuiginstellingen, telefoon, mobiele applicaties en alarmknipperlichten. De plug-in hybrides hebben een specifieke knop die toegang geeft tot het menu met elektrische functies.

Alle versies met verbrandingsmotor en automatische transmissie zijn voortaan standaard uitgerust met een driving mode selector op de middenconsole, waarmee de bestuurder kan kiezen tussen de rijmodi Normal, Sport en Eco. Bij de plug-in hybrides biedt de driving mode selector keuze uit Electric (de opstartmodus), Hybrid, Sport en 4WD (alleen bij HYBRID4 300). Om het moderne karakter van de i-Cockpit verder te onderstrepen, heeft Peugeot de afwerking en het materiaalgebruik in het interieur van de 3008 SUV verbeterd met:

Nieuwe Red Nappa Lederen bekleding voor de GT / GT Pack

Nieuwe Mistral Black kunstleder / Alcantara® bekleding voor de GT / GT Pack

Nieuwe Mistral Nappa Lederen bekleding met contrasterend stiksel

Nieuwe bekledingen voor Allure / Allure Pack.

De 3008 SUV is uitgerust met de nieuwste generatie rijhulpsystemen:

Night Vision, uniek in het compacte SUV-segment, detecteert 's nachts en bij verminderd zicht levende wezens (voetgangers / dieren) voor het voertuig met een bereik tot 200-250 meter, buiten het bereik van het grootlicht. Het beeld wordt in infrarood weergegeven in het digitale instrumentencluster, dus direct in het gezichtsveld van de bestuurder.

Adaptive Cruise Control met Stop & Go functie (EAT8 automatische transmissie) start de auto automatisch als de stop minder dan drie seconden bedroeg. Anders start de motor weer met een simple aanraking van het gaspedaal of met een druk op het bedieningselement achter het stuurwiel. De functie is te gebruiken vanaf 0 km/u en maakt deel uit van het Drive Assist Plus pakket.

Lane positioning assist (gekoppeld aan ACC Stop & Go) stelt de bestuurder in staat om een positie binnen de rijstrook te kiezen. Het systeem vereist dat de bestuurder de handen aan het stuur houdt. Beschikbaar als onderdeel van het Drive Assist Plus pakket.

Nieuwste generatie van automatic emergency braking (detecteert voetgangers en fietsers, dag en nacht, van 5 km/u tot 140 km/u afhankelijk van de versie) met waarschuwing voor risico op een aanrijding.

Uitgebreide verkeersbordenherkenning (stop, eenrichtingsverkeer, niet inhalen, etc.).

Oplaadbare hybride aandrijflijnen vormen een belangrijk onderdeel van de Power of Choice-filosofie van Peugeot. De gefacelifte Peugeot 3008 SUV wordt daarom geleverd met keuze uit twee plug-in hybride aandrijflijnen:

HYBRID4 300 e-EAT8 met vierwielaandrijving, vanaf 29 gram CO2/km en tot wel 59 km 100% elektrische range (WLTP)

HYBRID 225 e-EAT8 met voorwielaandrijving, vanaf 30 gram CO2/km en tot wel 56 km 100% elektrische range (WLTP)

De HYBRID4 300 e-EAT8-versie beschikt over een 147 kW (200 pk) terke PureTechbenzinemotor en twee elektromotoren: een 81 kW (110 pk) sterke elektromotor is voorin geplaatst en gekoppeld aan de e-EAT8-transmissie, de tweede elektromotor is geplaatst op de achteras en levert 83 kW (112 pk). De 4WD-modus *ook beschikbaar in de Electric modus) biedt verbeterde tractie op wegen en onverhard terrein. Het vermogen wordt elektronisch en gelijkmatig verdeeld over alle wielen. De Peugeot HYBRID4 225 e-EAT8 heeft een systeemvermogen van 165 kW (225 pk), bereikt door een 132 kW (180 pk) sterke PureTech-benzinemotor te koppelen aan een 80 kW (110 pk) sterke electromotor, gekoppeld aan de comfortabele e-EAT8 automatische transmissie.

Beide versies zijn gebaseerd op het Efficient Modular Platform (EMP2) en profiteren van een multi-link achterwielophanging, waarmee een balans ontstaat tussen comfort en rijplezier. Dankzij integratie van alle componenten gaat er geen kostbare interieur- en bagageruimte verloren. De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 13,2 kWh. Er is keuze uit twee on-board laders, afgestemd op de behoefte van de koper. Standaard levert Peugeot een 3,7 kW 1-fase lader, terwijl een 7,4 kW 1-fase lader optioneel verkrijgbaar is. Opladen kan met een normaal stopcontact (8A, 230V) 1,8kW in 7 uur en 15 minuten, met een 11kW wallbox of laadpaal in ca 4 uur of met een 22 kW wallbox of laadpaal in ca 2 uur en 30 minuten als de auto is uitgerust met de optionele 7,4 kW On Board Charger.

Deze nieuwe opzet van het leveringsprogramma bestaat uit drie niveaus met voor elk niveau een extra uitrustingsniveau, een zogeheten 'pack-versie', om te voldoen aan de eisen van klanten die op zoek zijn naar meer comfort, uitstraling of assistentie. Het aanbod is als volgt:

ACTIVE 17-inch lichtmetalen wielen / Visibility Pack / hands-free start / dual-zone airconditioning / parkeerhulp achter / Digitale radio (DAB)

ACTIVE PACK ACTIVE + Mirror screen / elektrisch inklapbare buitenspiegels / parkeerhulp vóór en achteruitrijcamera VisioPark 1

ALLURE 18-inch lichtmetalen wielen / extra getinte achterste zijruiten / Safety Plus pack / navigatie met 10-inch display / bekleding half kunstleder.

ALLURE PACK ALLURE + Keyless Entry & Start + aluminium dakrails + in hoogte verstelbare passagiersstoel + sfeerverlichting en stoffen afwerking van dashboard en deurpanelen

GT specifieke 18-inch lichtmetalen wielen / Black Diamond-zwart dak / Drive Assist Plus pack / Full LED koplampen / kunstleder/Alcantara® bekleding

GT Pack GT + 19-inch lichtmetalen wielen / handsfree achterklep / City 2 Pack / FOCAL® Hifi / massagestoelen

De verkoop van de vernieuwde Peugeot 3008 SUV start eind 2020 in Europa. De productie vindt plaats in Sochaux, Frankrijk.

