Opel maakt prijzen Vivaro Combi bekend

25 oktober 2017 | De nieuwe negenpersoons minibus Opel Vivaro Combi Innovation en de luxe shuttle Vivaro Tourer zijn per direct te bestellen. Beide versies vallen op door een attractief uiterlijk, veel ruimte en veelzijdigheid, zowel voor beroepsmatig als privégebruik. De Vivaro Combi Innovation is leverbaar vanaf 49.385 euro en de Vivaro Tourer vanaf 52.565 euro. Deze prijzen zijn inclusief afleverkosten, BTW en BPM.

Beide modelversies leggen de nadruk op comfort en eerste klas uitrusting. Cruise control met speed limiter en airconditioning zijn standaard, evenals privacy glas achter, centrale vergrendeling met afstandsbediening, zij- en gordijnairbags voorin, bumpers in de carrosseriekleur en Hill Start Assist.

De Viaro Tourer is de luxe versie voor personenvervoer met 360 graden draaibare en op rails verschuifbare stoelen op de tweede zitrij. Achterin zijn er USB-poorten, een 220 Volt stopcontact en LED-binnenverlichting. De Vivaro Tourer onderscheidt zich door glanzend zwarte deurhendels en 17-inch lichtmetalen wielen. Automatische klimaatregeling voorin en handmatig te bedienen airconditioning achterin garanderen een aangename temperatuur. Donkergetinte ruiten verzekeren passagiers achterin van de nodige privacy. Verder omvat de uitrusting lederen bekleding, Park Assist achter en twee zesvoudig instelbare stoelen voorin met armsteunen en verstelbare lendensteun. Met het optionele Irmscher Style Pack kan de sportieve uitstraling extra worden versterkt.

De nieuwe Combi Innovation is een minibus voor commercieel en particulier gebruik. Ook in deze versie is de bestuurderstoel uitgebreid verstelbaar en voorzien van een lendensteun en een armsteun. Voorin is plek voor nog twee passagiers en onder de bank is volop ruimte om spullen veilig op te bergen. De twee achterste zitrijen met elk drie zitplaatsen zijn in hun geheel uitneembaar. De derde zitrij is neerklapbaar voor extra bagageruimte.

Navi 80 IntelliLink met actuele verkeersinformatie is standaard in de Vivaro Tourer. Dit systeem is eenvoudig te bedienen via de 7-inch touchscreen, met knoppen op het stuurwiel of met voice control. De navigatie-unit informeert de bestuurder continu over de actuele verkeerssituatie en reikt alternatieve routes aan in het geval van files op de route.