Vijf EuroNCAP sterren voor Opel Insignia

5 juli 2017 | Botsproeveninstituut Euro NCAP heeft de nieuwe Opel Insignia Grand Sport en Insignia Sports Tourer bekroond met de maximale veiligheidsscore van vijf sterren, zo blijkt uit de gepubliceerde testresultaten. De Insignia behaalde in alle veiligheidscategorieën (bescherming van volwassen, bescherming van kinderen, voetgangers en Safety Assist) de topscore van vijf sterren.

Euro NCAP roemt vooral twee nieuwe veiligheidssystemen van de Opel Insignia. Allereerst de actieve aluminium motorkap die zich bij een aanrijding in milliseconden in een hogere positie verplaatst, waardoor de afstand tussen de motorkap en harde motoronderdelen groter wordt. Dit komt de voetgangersveiligheid ten goede. Ook over het Automatic Emergency Braking, dat zowel voetgangers als voertuigen herkent, is Euro NCAP erg te spreken.

Behalve de actieve motorkap en Automatic Emergency Braking maakt de Insignia ook indruk met andere veiligheidssystemen:

IntelliLux LED matrixverlichting: zestien individuele LED-units zijn verantwoordelijk voor de bundel van het grootlicht. Ze zijn geïntegreerd in het compacte koplampontwerp van de nieuwe Opel Insignia en maken diverse lichtpatronen mogelijk die zich met uiterste precisie kunnen aanpassen aan wisselende verkeerssituaties. De overgang tussen de verschillende lichtpatronen verloopt sneller en soepeler.

Head-up display: informatie over snelheid, verkeersborden, navigatie en ingestelde of begrensde snelheid en adaptive cruise control wordt geprojecteerd op de display direct in het zicht van de bestuurder. Op deze manier kan hij zich maximaal concentreren op de weg.

Adaptive Cruise Control (ACC) met automatische noodremassistent: dit systeem meet de afstand tussen de auto en de voorligger en past automatisch de snelheid aan. Het systeem maakt gebruik van een camera en radarsensoren en schakelt automatisch de noodremfunctie in als de afstand abrupt aanzienlijk afneemt. Tegelijkertijd lichten er rode led-lampjes in de voorruit en in de head up display en klinken er geluidssignalen.

Lane Keep Assist met Lane Departure Warning: dit systeem waarschuwt en voert subtiele stuurcorrecties uit om ongelukken te voorkomen tijdens het onbedoeld verlaten van de rijstrook. Dit systeem is actief tussen snelheden van 60 tot 180 km/u.

Deze systemen worden aangevuld met extra rijhulpsystemen waardoor de bestuurder uitstekend zicht heeft op wat er rond de auto gebeurt. Het spreekt voor zich dat deze systemen vooral in steden extra nuttig zijn:

Rear View Camera: toont op het IntelliLink-display op de middenconsole wat er achter het voertuig gebeurt zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Dynamische hulplijnen geven op basis van de stuuruitslag de rijrichting aan zodat inparkeren kinderlijk eenvoudig is.

Rear Cross Traffic Alert: dit systeem maakt gebruik van radarsensoren in de achterbumper om objecten binnen twintig meter links en rechts naast het voertuig te detecteren. De kijkhoek bedraagt negentig graden. Een nuttige toepassing bij het achteruit inparkeren of wegrijden bij beperkt zicht.

Advanced Park Assist: ultrasone sensoren in de vóór- en achterbumper van de Insignia herkennen een geschikte parkeerplaats, maar ook mogelijke obstakels. Bij een 'match', is een druk op de knop voldoende om de auto geheel zelfstandig in te laten parkeren. De bestuurder hoeft alleen de pedalen te bedienen. Insignia's voorzien van een automatische transmissie assisteren ook bij het remmen nabij de limiet van de parkeerplek.

Diverse andere automatische radar- en cameragerelateerde hulpsystemen completeren het portfolio en maken rijden in de nieuwe Insignia nog veiliger: