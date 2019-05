Opel toont Zafira Life O-Team

24 mei 2019 | Tienduizenden Opel-fans trekken dit weekend naar het Opel-Treffen in het Duitse Oscherleben. Daar kunnen ze behalve klassieke Opels en de speciale 120 Jaar-modellen ook de nieuwe Opel Zafira Life bewonderen, de vierde generatie van de gezinsauto. Dat is nog niet alles: Opel presenteert ook de showauto O -Team Zafira Life. Die is, zoals de naam aangeeft, geïnspireerd op de bus waarmee The A-Team zich in de jaren tachtig in de gelijknamige tv-serie verplaatste.

De O-Team Zafira Life, de O staat natuurlijk voor Opel, heeft diverse details met een knipoog naar de bus in de tv-serie: de grote wielen, de beugels voorop en de grote spoiler. Het kleurenschema is echter uitgevoerd in fel neon-geel in plaats van rood. Het team van Opel Special Vehicles produceert show- en reclameauto's en koos voor de O-Team-auto de zespersoons Zafira Life in de meest luxueuze uitvoering. Die wordt aangedreven door een 2,0-liter dieselmotor met 130 kW (177 pk) en 400 Nm trekkracht (verbruik volgens NEDC: stad 6,2-6,5 l/100 km, buitenwegen 5,0-5,4 l/100 km, gecombineerd 5,4-5,8 l/100 km, CO2-emissie 143-151 g/km, gecombineerd verbruik volgens WLTP: 7,0-8,1 l/100 km, CO2-emissie 183-213 g/km). De motor drijft de voorwielen aan via een achttrapsautomaat.

De carrosserie is uitgevoerd in donkerblauw, wit en neon-geel en die kleuren komen ook terug in het interieur. Het uiterlijk wordt gecompleteerd met stickers op de ruiten, een unieke dakspoiler en dorpelverbreders. De auto is voorzien van een uitlaat in OPC-design, maar het geluid van een V8-motor dat de O-Team Zafira Life laat horen, is afkomstig van een ingebouwde geluidsmodule. Een versterker en krachtige speakers met een systeemvermogen van 800 watt maken van het interieur een concertzaal. De bestuurder en voorpassagier zitten in de sportstoelen uit de Insignia GSi en de passagiers op de tweede en derde zitrij nemen plaats op draaibare Captain's Chairs, die zijn bekleed met leder en Alcantara.

Natuurlijk is het onderstel van de O-Team Zafira Life aangepast aan zijn uiterlijk. Het is verlaagd en voorzien van luchtvering, voorremmen met vier zuigers en remschijven met een diameter van 380 mm, lichtmetalen 20-inch BBS-wielen en Michelin Cup 2-banden voor een optimale wegligging.

Alle technische veranderingen die Opel Special Vehicles heeft aangebracht aan de spectaculaire O-Team Zafira Life zijn goedgekeurd door het Duitse keuringsinstituut TÜV. Dat betekent dat repliceren tot de mogelijkheden behoort.