Opel onthult Vivaro Tourer en Vivaro Combi Innovation

16 augustus 2017 | De Opel Vivaro is verkrijgbaar in twee nieuwe versies voor personenvervoer: de Vivaro Tourer met 360 graden draaibare stoelen op de tweede zitrij en de Vivaro Combi Innovation met plek voor maximaal negen inzittenden inclusief bagage. Ze zijn leverbaar met moderne technologie en assistentiesystemen. Cruise control met speed limiter en airconditioning zijn standaard. Met het optionele Irmscher Style Pack kan de sportieve en exclusieve uitstraling extra worden onderstreept. Beide modelversies beleven hun wereldpremière op de IAA in Frankfurt (14-24 september).

De nieuwe Opel Vivaro Tourer is een luxe shuttle met twee draaibare stoelen op de tweede zitrij, op rails gemonteerd en daardoor ook in lengterichting verplaatsbaar. De ruimte achterin is om te turnen tot mobiele vergaderruimte door de stoelen op de tweede zitrij 180 graden te draaien. Voor laptops of andere mobiele apparaten zijn er twee USB-poorten en een 220 Volt stopcontact (tot aan 300 Watt) aanwezig. LED's in het plafond bieden licht in het donker. Automatische klimaatregeling voorin en handmatig te bedienen airconditioning achterin garanderen een aangename temperatuur. Donker getinte ruiten verzekeren de inzittenden achter van de nodige privacy.

Ook voorin treffen inzittenden comfort en praktische mogelijkheden. De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar en de rugleuning voorzien van een instelbare lendensteun. Hoofd- en zij-airbags zijn standaard. Het stuurwiel is getooid met lederen bekleding en moderne assistentiesystemen maken rijden relaxter en veiliger, zoals Rear Park Assist. Optioneel is er een achteruitrijcamera leverbaar. Verlichting en ruitenwissers schakelen automatisch aan en uit. Verder is de Vivaro Tourer voorzien van statische bochtenverlichting, mistlampen voor en LED-dagrijverlichting.

Navi 80 IntelliLink met actuele verkeersinformatie is standaard. Dit systeem is te bedienen via de 7-inch touchscreen, met knoppen op het stuurwiel of met voice control. De navigatie-unit informeert de bestuurder continu over de actuele verkeerssituatie en reikt alternatieve routes aan in het geval van files.

Het uiterlijk valt op door de in carrosseriekleur gespoten bumpers en exclusieve details, zoals de zwart glanzende lak op de deurhendels en de spiegelkappen. 17-inch lichtmetalen wielen in "Diamond Cut" zijn eveneens exclusief voor de Vivaro Tourer. Lederen bekleding is standaard en het exclusieve Irmscher Style Pack is optioneel verkrijgbaar.

De nieuwe uitvoering Combi Innovation is door tal van extra's een comfortabele minibus voor commercieel en particulier gebruik. Ook in deze versie is de bestuurderstoel uitgebreid verstelbaar en voorzien van een lendensteun en een armsteun. Voorin is plek voor nog twee passagiers en onder de bank is volop ruimte om spullen veilig op te bergen. De twee achterste zitrijen met elk drie zitplaatsen zijn voorzien van armsteunen. De banken zijn in hun geheel uitneembaar. De derde zitrij is tevens neerklapbaar voor extra bagageruimte.

Andere standaardvoorzieningen ten opzichte van de Vivaro Combi zijn de volledige zwarte interieurbekleding, zijairbags en gordijnairbags, airconditioning, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, LED-dagrijverlichting, mistlampen voor, elektrisch te bedienen ramen voorin met one-touch functie, privacyglas achter, schuiframen achter, lederen bekleding, lederen stuurwiel en bumpers voor en achter in kleur.