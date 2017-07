Opel maakt prijs Grandland X bekend

27 juni 2017 | Opel maakt de instapprijs van de Grandland X bekend. De nieuwe SUV is leverbaar vanaf 30.499 euro. Bestellen kan binnen enkele dagen, de levering start kort na de wereldpremière op de IAA in Frankfurt (14 t/m 24 september 2017). De 4,48 m lange Opel Grandland X heeft een atletische, gespierde uitstraling met krachtige proporties en korte overhangen. Met het optionele zwarte dak, inclusief zwarte spiegels, onderscheidt Opels compacte crossover met SUV-achtig design zich nadrukkelijker. De lange wielbasis staat ook garant voor veel ruimte voor vijf inzittenden. En de bagageruimte heeft een inhoud van 514 tot 1.652 liter.

Standaard zijn onder meer Lane Departure Warning, Verkeersbordherkenning, Hill Start Assist, Radio R4.0 IntelliLink met Bluetooth, airconditioning met actief interieurluchtfilter, comfortstoelen met talrijke instelmogelijkheden en 17 inch Lichtmetalen velgen. En Opel OnStar is standaard in elke Grandland X. Naast de Online Edition wordt de Innovation uitvoering verkrijgbaar en voor de zakelijke rijder is er de Business Executive.Deze twee laatstgenoemde uitvoeringen zijn inclusief onder meer het Navi 5.0 IntelliLink systeem met 8 inch touchscreen en kaarten van heel Europa (exclusief Turkije).

De Grandland X biedt techniek voor veiligheid en comfort. Dat zijn onder meer Forward Collision Alert met automatische noodremassistentie met voetgangersherkenning, vermoeidheidssignalering, Advanced Park Assist en de 360° parkeercamera. Ergonomische stoelen die AGR-gecertificeerd zijn (Aktion Gesunder Rücken), een verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming vóór- en achterin en een achterklep die te openen is met een simpele voetbeweging bieden comfort. Opel levert voor de Grandland X ook een groot glazen panoramadak dat zich uitstrekt tot aan de 2e zitrij.

En kenmerkend voor Opel: de bestuurder en de passagiers kunnen genieten van connectiviteit dankzij de nieuwste generatie van IntelliLink en de persoonlijke connectiviteits- en service-assistent Opel OnStar, die nu ook de mogelijkheid biedt om hotelkamers te boeken en een parkeerplaats te vinden. Smartphones zijn draadloos op te laden dankzij de mogelijkheid van inductieladen. Voor liefhebbers van audio is er een Denon premium sound system met acht luidsprekers en een subwoofer..

Aanvankelijk is te kiezen uit twee krachtbronnen. Beide motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of zestraps automaat. De volledig van aluminium gemaakte 1.2 Turbo benzinemotor levert 96 kW/131 pk en een maximum koppel van 230 Nm bij 1.750 tpm (NEDC brandstofverbruik: stad 6,0-6,4 l/100 km, buitenweg 4,5-4,9 l/100 km, gecombineerd 5,1-5,4 l/100 km, 117-124 g/km CO2). De 1.6 diesel van 88 kW/120 pk biedt een maximum koppel van 300 Nm bij 1.750 tpm (NEDC brandstofverbruik: stad 4,7-4,9 l/100 km, buitenweg 3,5-3,9 l/100 km, gecombineerd 4,0-4,3 l/100 km, 104-111 g/km CO2). In een later stadium breidt Opel het motorenaanbod uit met een breder gamma.

Optioneel is de Grandland X verkrijgbaar met elektronische Grip Control, dat grip biedt, ongeacht de omstandigheden. De bestuurder van de Grandland X heeft de keuze uit vijf rijmodi. Het systeem past de verdeling van het koppel over de voorwielen aan, laat zo nodig enige wielspin toe en past de schakelmomenten van de automatische transmissie en de reactie op het gaspedaal aan. Daarmee is optimale tractie gegarandeerd, net als maximale stabiliteit, ongeacht of de Opel Grandland X door sneeuw, modder of zand rijdt, of op een nat of droog wegdek.