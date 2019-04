Opel legt laatste hand aan zesde Corsa

29 april 2019 | Opel legt de laatste hand aan de zesde generatie Corsa, waarvan de levering dit najaar start. Het model is ontwikkeld met behulp van de nieuwste, meest geavanceerde virtuele technologie. De nieuwe Corsa ondergaat momenteel nog een serie finale praktijktests. Ingenieurs van Opel zijn in januari naar het Zweedse Lapland boven de poolcirkel afgereisd om onderstel, motoren, elektronische systemen en verlichting te beproeven. Dat gebeurt al rijdend op bevroren meren en besneeuwde wegen. Pre-productieversies van de nieuwe Corsa zitten middenin een generale repetitie op de testbanen van het testcentrum Dudenhofen in Duitsland. Verder is de Corsa blootgesteld aan elektromagnetische proeven in Rüsselsheim.

"Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe generatie Opel Corsa is veel aandacht besteed aan het verhogen van de efficiëntie", zegt Thomas Wanke, Global Lead Development Engineer, Vehicle Performance. Voor de vierde keer in zijn carrière is hij betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie Corsa. "Het nieuwe model is lichter dan zijn voorganger, waardoor hij minder brandstof verbruikt en meer rijplezier biedt. Net als bij de voorgaande modelgeneraties waaraan ik gewerkt heb, testen we het onderstel op verschillende Europese wegen, inclusief de Duitse Autobahnen. We willen dat de berijder profiteert van een topchassis met de best mogelijke balans tussen veiligheid, comfort en rijplezier."

Dankzij de toepassing van lichtgewicht technieken is de nieuwe generatie 10% lichter dan zijn voorganger. De nieuwe Corsa is maandenlang getest in het Zweedse Lapland op veertig kilometer van de poolcirkel. Experts hebben onder meer de elektronica van ABS, tractiecontrole en stabiliteitssystemen bij temperaturen van -30°C gefinetuned. Deze systemen moeten immers altijd optimaal presteren, ongeacht ondergrond en grip. De kalibratie van het onderstel speelt daarbij een grote rol: waar ligt de balans tussen rijplezier en veiligheid? De omstandigheden op de poolcirkel zijn ideaal voor het afstellen van deze systemen. Met de Corsa is veelvuldig over een speciaal aangelegd testparcours gereden om de systemen te perfectioneren.

De lange poolnachten in Lapland maakten ook intensieve tests van de adaptieve IntelliLux LED-technologie mogelijk, die debuteerde op de Astra en ook leverbaar wordt op de nieuwe Corsa. Het klimaat en de omgeving in het noorden van Zweden waren uitermate geschikt om de automatische, verblindingsvrije koplampen met matrixverlichting te optimaliseren. De verlichting past zich continu aan op de verkeerssituatie en omgeving. Tegemoetkomend verkeer wordt simpelweg uit het lichtbeeld 'gesneden'. Daarbij wordt de kans op verblinding geminimaliseerd, terwijl de bestuurder goed zicht heeft in het donker. Bestuurders hebben voor het eerst keer in een compacte auto profijt van deze intuïtieve verlichtingstechniek. Opnieuw laat Opel zien dat het nieuwe technologie voor een breed publiek bereikbaar maakt.

De verlichtingstechnologie kwam ook tot zijn recht tijdens hogesnelheidstesten op de kombaan van het Dudenhofen testcentrum. De lange rechte stukken werden benut om het onderstel en de besturing te verfijnen voor het rijden met hogere snelheden. "We hebben veel aandacht besteed aan de stabiliteit", zegt Wanke.

De snelheidsafhankelijke besturing werd afgesteld om optimale precisie, bekrachtiging en feedback te bieden. De schokdempers reageren op de kleinste stuurbeweging of oneffenheden in het wegdek. Verder moet de nieuwe Corsa enorm stabiel zijn tijdens het wisselen van de rijbaan of bij plotseling remmen, ook bij snelheden boven de 140 km/u. Bij de hogesnelheidstesten is ook de carrosserie gecontroleerd. Geen enkel onderdeel mag op hoge snelheid vibreren of bijgeluiden veroorzaken.

De nieuwe Corsa heeft ook een duik genomen in 25 centimeter diep water. Daarbij wordt er veel golfslag veroorzaakt, maar het water mag de auto niet binnendringen. Het motorblok mag geen water 'inhaleren' en alle elektronische componenten moeten beschermd zijn. Verder mag de motorkap door de druk van het water niet vervormen.

Gedurende de gehele ontwikkelingsfase zijn testen met elektromagnetische velden gedaan. Opel wil dat geen enkel elektrisch component daardoor beïnvloed wordt. In het verleden moest alleen het storen van de radio, dat werd veroorzaakt door de startmotor, ontsteking, ruitenwissers en vergelijkbare systemen, verholpen worden. Tegenwoordig is de testprocedure een stuk complexer, omdat de nieuwe Opel Corsa is voorzien van geavanceerde elektronische componenten. Bijvoorbeeld voor de aansturing van het ESP en verschillende assistentiesystemen.

In een speciale ruimte in Rüsselsheim testte Opel of de elektronische componenten geen last hebben van elektromagnetische invloeden. De auto werd daarbij blootgesteld aan straling van verschillende frequenties. 'Dempers' aan de muren van de kamer 'zuigen' de golven op, zodat die niet ongecontroleerd terug de kamer in kaatsen. De nieuwe Corsa is dankzij deze testen optimaal beschermd tegen elektromagnetische straling van buitenaf.