Opel kondigt nieuwe Corsa aan

11 februari 2019 | Opel kondigt de nieuwe Corsa aan. De zesde generatie belooft veel nieuwe technologie, waaronder de IntelliLUX LED Matrix-verlichting uit de Astra en Insignia. Het belangrijkste is echter dat de zesde Corsa ook beschikbaar zal zijn als elektrische auto. Daarmee blijft Opel trouw aan het streven om innovatieve technologie voor iedereen bereikbaar te maken.

Dankzij de nieuwe Corsa krijgt Opel dit jaar naar verwachting een flinke impuls. Sinds de eerste generatie Corsa, die 37 jaar geleden op de markt kwam, zijn er van deze compacte bestseller al ruim 13,5 miljoen exemplaren verkocht. De zesde generatie, die voor het eerst dus ook als volledig elektrische variant verschijnt, zal zijn sterke positie verder verstevigen. Michael Lohscheller, CEO van Opel, belooft een competitieve prijsstelling: "Met de nieuwe Corsa maken we elektrisch rijden bereikbaar voor een grote groep klanten, het wordt de elektrische auto voor iedereen."

"Wij vieren dit jaar 120 jaar automobielproductie en daarmee 120 jaar vol innovaties voor iedereen", vervolgt Lohscheller. "Wij hebben toptechnologie altijd bereikbaar gemaakt voor iedereen. Dat is onze missie en motivatie en die geldt beslist ook voor een populair model als de Opel Corsa. Vandaar dat wij de volgende generatie van onze bestseller uitrusten met de beste verlichtingstechnologie - IntelliLUX LED Matrix-koplampen."

Klanten en experts zijn al enthousiast over de IntelliLUX LED Matrix-verlichting in de Opel Insignia en Astra. In Europa kiest 20 procent van de Astra-kopers voor dit systeem; bij de Insignia is dit zelfs 60 procent. Jaarlijks levert Opel in Europa zo'n 90.000 auto's met deze adaptieve verlichtingstechnologie, die voor- en tegenliggers eenvoudigweg 'uit de lichtbundel knipt'. Hierdoor worden deze niet verblind terwijl de Opel-bestuurder van maximaal zicht profiteert.