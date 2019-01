Opel introduceert Zafira Life

9 januari 2019 | Twintig jaar na de introductie van de eerste generatie krijgt het Zafira-verhaal een vervolg met een geheel nieuw ontwikkelde vierde generatie: de Opel Zafira Life. De veelzijdige MPV, leverbaar in drie lengtevarianten, beleeft zijn wereldpremière op de Brussels Motor Show 2019 en is vanaf februari 2019 te bestellen. In 2021 volgt een volledig elektrische variant van de nieuwe Zafira Life.

De nieuwe Opel Zafira Life wordt leverbaar in drie lengtevarianten. Te kiezen valt uit een lengte van 4,60 meter ('Small'), 4,95 meter ('Medium') of 5,30 meter ('Large'). Elke lengtevariant is verkrijgbaar met tot negen zitplaatsen.

De Zafira Life 'Small' concurreert met compacte busjes maar belooft aanzienlijk meer ruimte en gebruiksgemak. Daarnaast is de draaicirkel met slechts 11,3 meter klein. Instappen is kinderlijkeenvoudig dankzij twee optionele schuifdeuren die elektrisch openen na een voetbeweging; een systeem dat vergelijkbaar is met de bediening van de achterklep van de Astra Sports Tourer en Insignia Sports Tourer. De 'Small'-uitvoering van de Zafira Life is ongeveer tien centimeter korter dan de huidige Zafira.

De Zafira Life 'Medium' heeft net als de Zafira Life 'Large' een 35 centimeter langere wielbasis (3,28 meter). Daardoor belooft hij veel beenruimte voor de passagiers achterin. Deze twee uitvoeringen concurreren met middelgrote busjes in het D-segment. Ten opzichte van de concurrentie heeft de Opel Zafira Life een grotere laadopening voor eenvoudig in- en uitladen van bagage. Daarbij komt ook nog een laadcapaciteit van meer dan 1.000 kilogram. De 'Large', met een bagageruimte van zo'n 4.500 liter, is ongeveer 65 centimeter langer dan de huidige Zafira en is daarmee bijna even lang als de Vivaro Combi. De Zafira Life bevindt zich dankzij drie lengteversies in drie voertuigsegmenten en vormt de nieuwe maatstaf in het MPV-segment.

De Zafira Life is een MPV biedt limme rijassistentiesystemen, modern infotainment, een head-up display en intelligente cruise control met camera- en radartechnologie. Een veiligheidsconcept dat garant staat voor de maximale score van vijf sterren in de Euro NCAP-botsproef. De geavanceerde technologie is gekoppeld aan voor Opel typische designdetails, evenwichtige proporties en korte overhangen. Alle inzittenden kunnen genieten van een tweedelig panoramadak en een apart te openen achterruit in de achterklep (beide optioneel).

Het motorenprogramma van de nieuwe Zafira Life maakt Opel in een later stadium bekend. In 2021 volgt in elk geval een volledig elektrische variant.

Een luxueus 'Lounge'-uitrustingsniveau is verkrijgbaar voor de versies met verlengde wielbasis. De stoelen voorin hebben dan een massagefunctie en verwarming. Daarachter plaatst Opel vier verschuifbare, met leder afgewerkte stoelen, elk met een 48 centimeter brede zitting. De stoelen zijn ook naar elkaar toe te richten zodat maximaal kan worden genoten van de beenruimte. De optionele verplaatsbare tafel is ook weg te klappen om extra opbergruimte voor kleine objecten te creëren. Passagiers kunnen hun mobiele apparaten opladen dankzij een 230V-stopcontact. De meeste versies van de Zafira Life zijn minder dan 1,90 meter hoog en kunnen dus parkeergarages in; belangrijk voor gebruik als hotelshuttle.

De nieuwe MPV van Opel beschikt over talrijke rijassistentiesystemen. Een camera en radar houden een oogje op de omgeving vóór het voertuig. Het systeem herkent zelfs overstekende voetgangers en kan indien nodig een noodstop uitvoeren bij snelheden tot 30 km/u. De intelligente cruise control past automatisch de snelheid aan voorliggers aan, remt het voertuig automatisch af en reduceert de snelheid indien nodig naar maximaal 20 km/u. Lane-keep assist en vermoeidheidsherkenning attenderen de bestuurder indien nodig op het nemen van een pauze. High-beam assist met automatisch schakeling tussen dimlicht en grootlicht wordt boven een snelheid van 25 km/u actief. Eveneens bijzonder in dit segment is een kleuren head-up display. Hierop ziet de bestuurder zaken als de snelheid, navigatie-instructies en de afstand tot een voorligger.

In de loop van 2019 beschikt de Zafira Life ook over Opel Connect-diensten. Hulpzame functies zoals Live Navigation met actuele verkeersinformatie, directe verbinding met pechhulpdiensten en een noodoproep geven de bestuurder en passagiers extra gemoedsrust. Hulp is met een druk op de rode knop binnen enkele seconden te krijgen. Als de gordels zich aanspannen of als een van de airbags is geactiveerd, wordt automatisch een noodoproep gedaan.

Radarsensoren in de vóór- en achterbumper waarschuwen de bestuurder voor alle mogelijke obstakels tijdens parkeren. Het beeld van de achteruitrijcamera wordt weergegeven op de binnenspiegel of op het 7,0-inch touchscreen; het laatste met 180 graden-zicht vanuit vogelperspectief.

Het 7,0-inch touchscreen heeft Multimedia of Multimedia Navi Pro. Beide systemen ondersteunen Apple CarPlay en Android Auto (zodra door Google gelanceerd in Nederland). Multimedia Navi Pro biedt als extra Europese navigatie in 3D-weergave. Points of interest (POI) in grote steden worden weergegeven in 'Full HD'-kwaliteit. Optioneel worden geografische gegevens op de route zeer realistisch weergegeven. Een krachtige geluidsinstallatie is verkrijgbaar in alle uitvoeringen.