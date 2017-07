Opel introduceert Insignia GSi

19 juli 2017 | Opel introduceert de Insignia GSi. Het onderstel is aangepast voor meer grip. Daarbij is de Insignia GSi voorzien van vierwielaandrijving voor optimale veiligheid. De nieuwe automatische achttraps transmissie is te bedienen via schakelpeddels achter het stuur, voor een actievere beleving. De nieuwe Opel Insignia GSi debuteert op de Internationale Autoshow (IAA) van Frankfurt, die plaatsvindt van 14 t/m 24 september 2017. In het vierde kwartaal van dit jaar is de nieuwe Opel Insignia GSi te bestellen in Nederland.

De Opel Insignia GSi past in een lange traditie van sportieve modellen van Opel. De afkorting GSi staat voor Grand Sport injection en de eerste Opels met deze letters waren in 1984 de Manta GSi en de Kadett GSi, met een 1,8-litermotor met 85 kW (115 pk) vermogen. Vier jaar later leverde de 2.0 DOHC 16-kleppenmoter in de Kadett 2.0 GSi 16V maar liefst 110 kW (150 pk). Deze motor monteerde Opel ook in de Astra en in 1993 verscheen een alternatief in de vorm van de Astra GSi met een 1,8-litermotor met 92 kW (125 pk). Ook van de diverse generaties van de Opel Corsa was er een GSi-variant. Als eerste in 1988 met de 74 kW (100 pk) sterke Corsa A; nu een geliefde klassieker. De voorlopig laatste Corsa GSi-versie verscheen in 2012 en was van de vierde generatie.

Het sportieve karakter van de Insignia GSi wordt benadrukt met diverse designelementen en accessoires. Ten eerste de nieuwe sportstoelen die Opel heeft ontwikkeld voor extra zijdelingse steun en comfort op lange ritten. De stoel is AGR-gecertificeerd. Net als de stoelen in de Insignia Grand Sport, biedt de nieuwe sportstoel ventilatie, verwarming, massagefuncties en verstelbare wangen. De hoge rugleuning is voorzien van een geïntegreerde hoofdsteun. Opel biedt keuze uit twee combinaties lederen stoelbekleding, beide voorzien van het GSi-logo. Dat logo komt ook terug op de achterzijde van de carrosserie, waar een spoiler zorgt voor extra druk op de achterwielen. De onderrand van de achterbumper oogt als een diffuser en omsluit twee verchroomde uitlaatuiteinden. Luchtinlaten met een eveneens verchroomde rand zijn aangebracht voor de voorwielen. De liefhebbers zullen ook de sfeer in het interieur waarderen, met een aan de onderzijde afgeplat en met leder bekleed stuurwiel, de aluminium pedalen en de zwarte hemelbekleding.

Door zijn kortere veren staat de Insignia GSi een centimeter lager op het wegdek. Speciale schokdempers beperken de bewegingen van de carrosserie tot een minimum. De Brembo-remmen met vier zuigers en de besturing zijn eveneens aangepast. De Insignia GSi is standaard uitgerust met het FlexRide-onderstel; de instellingen van schokdempers en besturing worden daarmee in een fractie van een seconde aangepast aan de omstandigheden. De besturingsunit regelt ook de instellingen van het gaspedaal en het schakelmoment van de automatische achttraps transmissie. De bestuurder heeft de keuze uit drie programma's: Standard, Tour en Sport. Afhankelijk van de gekozen modus reageren de besturing en het gaspedaal nog sneller. Specifiek voor de GSi is de Competition-modus, die te activeren is met de ESP-knop. Met twee keer indrukken van deze knop is de tractiecontrole uitgeschakeld en kunnen gevorderde bestuurders driften met de Insignia GSi. Perfect voor snelle rondes op de Nordschleife.

Het sportonderstel is ontwikkeld voor en met de Michelin Pilot Sport 4 S-banden met 20-inch velgen. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de standaard vierwielaandrijving met torque vectoring. Het systeem omvat twee koppelingen op de achteras; in plaats van het conventionele differentieel. Daarmee kunnen de achterwielen, afhankelijk van de omstandigheden, afzonderlijk en in een fractie van een seconde van extra koppel worden voorzien. Daarmee wordt onderstuur deels onderdrukt.

De sportieve Opel Insignia GSi wordt aangedreven door een viercilinder tweeliter turbobenzinemotor. De motor levert 191 kW (260 pk) en 400 Nm trekkracht. Het brandstofverbruik volgens de NEDC-cyclus bedraagt in stadsverkeer 11,2l/100 km, op buitenwegen 7,1 l/100 km en het gecombineerde verbruik ligt op 8,6 l/100 km. De CO2-uitstoot bedraagt 197 g/km. De motor is gekoppeld aan een geheel nieuwe automatische achttraps transmissie. De bestuurder kan desgewenst ook zelf schakelen met de schakelpeddels aan het stuurwiel. Voor de automatische modus van de transmissie kan de bestuurder in de standen Standard en Sport de schakelmomenten vooraf zelf kiezen. De Insignia GSi is er behalve met de benzinemotor ook met een krachtige nieuwe dieselmotor, waarover in een later stadium meer details bekend worden.