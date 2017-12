Opel Insignia GSi leverbaar vanaf 64.999 euro

15 december 2017 | De orderboeken voor Opels nieuwe vlaggenschip, de Insignia GSi, zijn geopend. De prijzen beginnen bij € 64.999,- (inclusief BTW, BPM en afleverkosten) voor de Grand Sport. De ruime Insignia Sports Tourer GSi is er vanaf € 66.499,-. Deze prijzen gelden voor versies met een 2.0 Turbo benzinemotor van 191 kW (260 pk). Zowel de Insignia Grand Sport GSi als de Insignia Sports Tourer GSi zijn ook leverbaar met een 2.0 BiTurbo dieselmotor van 154 kW (210 pk). Die is er vanaf € 72.999,-.

De Insignia Grand Sport GSi met 2,0-liter BiTurbo dieselmotor levert bij lage toerentallen al veel kracht dankzij 480 Nm koppel bij 1.500 toeren per minuut (t.p.m.) Het officiële verbruik volgens de NEDC bedraagt 8,9 l/100 km in de stad, 6,1 l/100 km op buitenwegen en gecombineerd 7,3 l/100 km. De CO2-emissie komt op 192 g/km.

De Insignia Grand Sport GSi 2.0 Turbo heeft een NEDC-verbruik van 11,2 l/100 km in de stad, 7,1 l/100 km op buitenwegen en gecombineerd 8,6 l/100 km. De CO2-emissie bedraagt 197 g/km. Het maximumkoppel van de 2.0 turbo is 400 Nm tussen 2.500 en 4.000 t.p.m. Daarmee accelereert de Insignia Grand Sport GSi vanuit stilstand naar 100 km/u in 7,3 seconden. De topsnelheid is 250 km/u.

Beide versies zijn voorzien van het extra dynamische FlexRide-onderstel, adaptieve vierwielaandrijving met torque vectoring, Michelin Pilot Sport 4 S-banden en een nieuwe, automatische achttrapstransmissie, waarmee ook handmatig is te schakelen met peddels aan het stuurwiel.

Door de kortere veren ligt de GSi-versie 10 mm dichter bij het wegdek en speciale sportschokdempers beperken bewegingen van de carrosserie tot een minimum. Het elektromechanisch aangestuurde FlexRide-onderstel past de instellingen van de schokdempers en de besturing in een fractie van een seconde aan de omstandigheden aan en de besturingsunit regelt ook de reacties van het gaspedaal en het schakelmoment van de achttrapsautomaat. Standaard bij het FlexRide-onderstel kan de bestuurder kiezen uit de modi Standard, Tour en Sport. Afhankelijk van de gekozen modus reageren de besturing en de motor nog directer op de input van de bestuurder. De Competition-modus is exclusief voor de Insignia GSi toegevoegd en is te activeren met een druk op de ESP-knop.

De Twinster-vierwielaandrijving met torque vectoring is een aanvulling op het sportonderstel van de Insignia GSi. Het conventionele differentieel in de achteras is vervangen door twee koppelingen, die beide achterwielen in een fractie van een seconde afzonderlijk kunnen aansturen, voor een koersvaste wegligging in bochten. Brembo-remmen bieden de zekerheid van optimaal remvermogen, ook vanaf hoge snelheden.

De Insignia GSi onderscheidt zich door grote met chroom omlijste luchtinlaten aan de voorzijde, speciale GSi-bumpers en -dorpels en de optionele achterspoiler voor de Grand Sport. Standaard zijn de speciaal voor de GSi ontwikkelde lederen AGR-gecertificeerde ergonomische comfortstoelen.

De stoelen hebben standaard ventilatie-, verwarmings- en massagefuncties, verstelbare lendensteunen en een hoge rugleuning met geïntegreerde hoofdsteun. De standaard aluminium sportpedalen zorgen voor een nog sportievere uitstraling. Verder heeft de bestuurder van de GSi te allen tijde perfect zicht dankzij de standaard IntelliLux LED Matrix-verlichting. Alle belangrijke informatie worden recht voor de bestuurder weergegeven op het 8 inch digitale info kleurendisplay én het head-up display zodat de bestuurder altijd zijn ogen op de weg kan houden.