Opel Ampera-e wint Gouden Stuurwiel

8 november 2017 | Een van de belangrijkste onderscheidingen in de Duitse autoindustrie, das Goldenes Lenkrad, is gisteravond in Berlijn uitgereikt. De Opel Ampera-e ging met de trofee naar huis in het segment van de kleine en compacte auto's. De revolutionaire, volledig elektrisch aangedreven auto overtuigde met zijn kwaliteiten en liet sterke concurrenten achter zich. Daarmee zet de Ampera-e Opels lange traditie voort als winnaar van het Gouden Stuurwiel.

Opels Managing Director Engineering, Christian Müller, woonde de uitreiking van de onderscheiding bij en nam de trofee in ontvangst. De ceremonie was georganiseerd door de Duitse bladen Bild am Sonntag en Auto Bild. De jury bestond uit lezers van deze bladen, vakmensen en bekende personen. "Met zijn ongeëvenaarde, volledig elektrische bereik laat de Opel Ampera-e zien dat deze elektrisch aangedreven auto prima geschikt is voor dagelijks gebruik. De internationaal erkende onderscheiding bewijst dat het concept van de Ampera-e door zowel experts als consumenten op waarde wordt geschat", aldus Christian Müller.

De Opel Ampera-e wordt aangedreven door een elektromotor met 150 kW (204 pk) vermogen. De auto troeft de concurrentie af met zijn sportieve acceleratie en veruit de langste actieradius in zijn segment. Hij sprint vanuit stilstand in 3,2 seconden naar 50 km/u en met een volledig opgeladen 60 kWh lithium-ion-batterij heeft de Opel een bereik van 520 kilometer volgens de NEDC-cyclus (New European Driving Cycle). De Ampera-e maakt ook indruk in de test volgens de WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Op basis van deze test tijdens de ontwikkeling van de Ampera-e schatten de ingenieurs een gecombineerde actieradius volgens de WLTP op 380 kilometer. De 4,16 meter lange Ampera-e biedt ruimte voor vijf personen en een bagageruimte van 381 liter. Dat is 1.274 liter met de achterbank neergeklapt.

De winst van de Opel Ampera-e van het Gouden Stuurwiel 2017 is een voortzetting van het succes van Opel bij deze onderscheiding. Het begon in 1978 met de Opel Senator A, twee jaar nadat de onderscheiding in het leven was geroepen. Het succes van Opel duurt nu al bijna vier decennia voort: