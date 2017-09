Opel Ampera-e

Opel Ampera-e rijdt 750 kilometer op een batterijlading

11 september 2017 | Een tv-team van VOX auto mobil nam de proef op de som: lukt het om met de Opel Ampera-e op een volle batterij van de meest oostelijke stad naar de meest westelijke stad van Duitsland te rijden? Van Görlitz naar Aken - een afstand van 750 kilometer! Een uitdagende missie, gezien de officiële actieradius van 520 kilometer van de Ampera-e, gemeten volgens de nieuwe Europese testcyclus (NEDC). Daarmee ís de elektrisch aangedreven Opel al de koploper in zijn segment. En in de meer realistische WLTP-testcyclus (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure) is een actieradius van 380 kilometer gemeten. Eind augustus vertrokken VOX auto mobil-testchef Albert Königshausen en presentator Alexander Bloch met een Opel Ampera-e uit Görlitz richting het westen en lukte het ze om meer dan 750 kilometer te rijden zonder opladen onderweg.