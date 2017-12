Opel Grandland X

Nieuwe dieselmotor voor Opel Grandland X

8 december 2017 | Voor de Opel Grandland X is nu een extra krachtige dieselmotor beschikbaar. Deze 2.0 CDTI-krachtbron levert een vermogen 130 kW (177 pk) en een koppel van 400 Nm. Een achttrapsautomaat is standaard. Het brandstofverbruik voor deze versie komt volgens NEDC gecombineerd op 4,8-4,9 l/100 km en de CO2 -emissie bedraagt 126-128 g/km (op banden met lage rolweerstand). De Grandland X 2.0 CDTI is leverbaar vanaf 45.499 euro als Business Executive.Tevens breidt Opel de line-up uit met de Grandland X Ultimate-uitvoering, met onder meer lichtmetalen 18-inchwielen, een premium Denon-soundsystem en AFL LED koplampen. De Ultimate 1.2 Turbo 96 kW (130 pk) is leverbaar vanaf 37.799 euro.