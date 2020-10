Vernieuwde Opel Crossland nu te bestellen

27 oktober 2020 | De orderboeken voor de vernieuwde Opel Crossland zijn geopend. Het compacte model met SUV-uitstraling is er vanaf 21.999 euro, in combinatie met een 1,2-liter benzinemotor van 61 kW (83 pk). De standaarduitrusting omvat diverse assistentiesystemen zoals Lane Departure Warning, Intelligent Cruise Control/Speed Limiter, verkeersbordherkenning en Hill Start Assist. Behalve de standaarduitvoering is te kiezen uit de versies Edition, Business Edition, Elegance, GS Line en Ultimate, waarbij laatstgenoemde de meest complete uitrusting biedt, met onder meer Alcantara bekleding.

De Opel Crossland krijgt net als de nieuwe Opel Mokka en als eerste bestaande model het nieuwe familiegezicht van Opel: de Opel Vizor. Die strekt zich in één vloeiende lijn uit en versterkt de visuele breedte van de auto. Het front bevat minder afzonderlijke onderdelen en decoratie die de focus op het strakke paneel met geïntegreerde koplampen verstoort. Het Opel 'Blitz' merklogo is centraal op het front geplaatst. De Opel Vizor wordt de komende jaren een kenmerk van alle Opel-modellen, met als doel de techniek in de voorzijde van de auto te clusteren.

Tevens is de achterzijde van de Opel Crossland vernieuwd,met nieuwe, donker getinte achterlichten met het kenmerkende vleugelontwerp, terwijl een nieuwe hoogglanszwarte afwerking van de achterklep beschikbaar is in combinatie met een zwart dak. Dat maakt de Crossland voor het oog breder en krachtiger.

De ingenieurs in Rüsselsheim hebben nieuwe veren en dempers ontwikkeld voor de voorwielophanging met McPherson-veerpoten en voor de achteras met torsieas. De stuurprecisie en het stuurgevoel in de middenstand zijn geoptimaliseerd. De nieuwe Opel Crossland biedt bovendien een verbeterde balans tussen comfort en wendbaarheid. Ter aanvulling op de verbeterde rijdynamiek kunnen kopers van de nieuwe Opel Crossland ook kiezen voor IntelliGrip. Dit adaptieve tractiecontrolesysteem zorgt voor optimale grip en stabiliteit op alle soorten ondergrond en biedt keuze uit vijf modi.

De vernieuwde Opel Crossland is in de uitvoering Business Edition bedoeld voor gebruikers die vaak en lang achter het stuur zitten. Bij deze versie is een AGR-gecertificeerde bestuurdersstoel standaard. LED-koplampen zorgen voor goede verlichting in het donker. De parkeersensoren voor en achter plus een 180 graden panoramische achteruitrijcamera helpen schade te voorkomen bij het manoeuvreren in en uit een parkeervak. Ook standaard is het Multimedia Navi Pro navigatiesysteem met 8 inch touchscreen, inclusief 2 USB-aansluitingen, Bluetooth, zes luidsprekers en optimale smartphone-connectie ondersteuning dankzij Apple CarPlay. De Crossland Business Edition is leverbaar vanaf € 25.749,-.

Voor liefhebbers van een meer sportieve uitstraling is er de Crossland GS Line. Met zijn zilverkleurige bodembeschermers voor en achter, plus de 16 inch zwarte lichtmetalen wielen trekt hij de aandacht. Het zwarte dak vormt een contrast, net als de rode accenten. De GS Line heeft AGR-gecertificeerde stoelen voor bestuurder en passagier voorin, licht- en regensensoren, airconditioning en fraaie zwarte bekleding. De prijzen van de Crossland GS Line beginnen bij € 27.849,-.

De Crossland Ultimate spant de kroon met zijn uitrusting. Deze versie omvat onder meer Keyless Open & Start, LED-koplampen met Adaptive Forward Lighting en grootlichtassistent, mistlampen voor, 17 inch zwarte lichtmetalen wielen, luxe Alcantara bekleding en het meest uitgebreide infotainmentsysteem Multimedia Navi Pro met 8 inch touchscreen. De Opel Crossland Ultimate is leverbaar vanaf € 36.399,-.

Het motorenaanbod omvat benzine- en dieselmotoren met een inhoud van respectievelijk 1,2- en 1,5-liter. De 1.2 benzine levert zonder turbo 61 kW (83 pk). De 1.2 motor met turbotechniek is beschikbaar in twee vermogensvarianten: 81 kW (110 pk) en 96 kW (130 pk). De 1.5 diesel is er met vermogens van 81 kW (110 pk) en 88 kW (120 pk). De motoren voldoen aan de Euro 6d emissienorm (WLTP brandstofverbruik gecombineerd: 4,7-6,5 l/100 km; CO2-emissie 120-140 g/km).

