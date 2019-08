Opel Crossland X

Nieuwe 1.2 motor voor Opel Crossland X

26 augustus 2019 | De Opel Crossland X komt met een nieuwe 96 kW (130 pk) sterke versie van de 1.2 Turbo benzinemotor in combinatie met een 6-traps automaat. De nieuwe aandrijflijn beleeft zijn debuut op de IAA in Frankfurt (12-22 september 2019). De Crossland X 1.2 Turbo automaat is leverbaar in de rijk uitgeruste uitvoering 120 Jaar Edition vanaf 28.949 euro.Ter gelegenheid van de 120ste verjaardag van Opel kost een upgrade naar een versie met automaat nu slechts 120 euro extra.