Opel Crossland X

5 EuroNCAP sterren voor Opel Crossland X

8 november 2017 | De Crossland X, Opels crossover in het B-segment, heeft de maximale score van vijf sterren behaald bij de crashtest van EuroNCAP. Dit heeft het model te danken aan topprestaties in de categorieën bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen in de auto, veiligheid van voetgangers en de werking van de veiligheidssystemen in de auto. De Opel Crossland X scoorde vooral heel goed in de zijdelingse aanrijding. Daar kreeg de crossover het maximumaantal punten voor de bescherming van zowel volwassenen als kinderen in de auto.

Aanvullend op de standaard veiligheidsuitrusting, zoals verkeersbordherkenning en Lane departure warning, is de Opel Crossland X optioneel ook leverbaar met innovaties die de veiligheid nog verder vergroten, zoals Forward collision alert en City emergency braking met voetgangersdetectie, Vermoeidheidsherkenning systeem, hightech LED-verlichting, 180° Panoramische achteruitrijcamera en Dodehoek waarschuwing. De Opel Crossland X is compact en scherp gelijnd, met een bijzonder ruim en veelzijdig interieur. Met zijn trendy tweekleurige carrosserie en stoere crossover-uitstraling heeft de Opel Crossland X, sinds hij in maart van dit jaar op de markt verscheen, al meer dan 70.000 klanten in Europa overtuigd van zijn kwaliteiten.