Rij-impressie | Er komen grote veranderingen aan! De auto-industrie gaat uitstoot op een nieuwe manier meten en alle auto's moeten aan nieuwe normen voldoen. De eisen zijn inmiddels bekend en vanaf september 2019 moeten alle fabrikanten zich er aan houden. Sommige fabrikanten hebben grote moeite om te voldoen aan de normen omdat de vereiste aanpassingen groot of kostbaar zijn. Andere merken zijn nu al klaar. Zo is de Opel Crossland X nu al aangepast aan aan de regels van 2019.

Er is een verschil tussen een norm en een meetmethode. Een norm is een set van regels waaraan een auto moet voldoen om toegelaten te worden op de openbare weg. De meetmethode is de manier waarop wordt bepaald of een auto aan de norm voldoet. En beide zijn recent gewijzigd!

De reden voor de wijziging is het te grote verschil tussen het verbruik in de praktijk en het verbruik zoals dat in de brochure wordt beloofd. Daarom ging de industrie op zoek naar een realistischere manier van meten. Die nieuwe manier van meten wordt bovendien wereldwijd gehanteerd en heet WLTP, voor "Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure". Voortaan is de test langer (30 i.p.v. 20 minuten en 23 i.p.v. 11 km), zwaarder (gemiddeld 47 km/u i.p.v. 34 km/u en maximaal 131 km/u i.p.v. 120 km/u) en gevarieerder (uiteenlopende temperaturen en hellingen). Nog steeds wordt in een laboratorium gemeten om uitkomsten onderling te kunnen vergelijken, maar een praktijktest maakt voortaan ook deel uit van de metingen.

De norm is nauwelijks gewijzigd. De hoeveelheid schadelijke stoffen die een auto mag uitstoten blijft gelijk, alleen de foutmare bij het meten is kleiner geworden (was 2, wordt 1.5). Vandaar ook de naam "Euro 6d-TEMP", die aangeeft dat nog steeds de oude "Euro 6" norm wordt aangehouden, maar tijdelijk in een andere vorm.

Aanpassingen

Er zijn grofweg twee manieren om een moderne, bestaande motor aan te passen aan de nieuwe eisen. Een benzinemotor kan schoner worden gemaakt door deze te voorzien van een "partikelfilter", ook wel bekend als "roetfilter". Dergelijke filters werden tot nu toe alleen toegepast op dieselmotoren, omdat die berucht zijn om de grote hoeveelheid roet die ze produceren. Alhoewel een benzinemotor veel minder roet uitstoot, is een roetfilter op een benzinemotor ook zinvol. Het roet wordt opgevangen in een filter en wanneer dit vol is wordt het roet verbrand om tot een minder schadelijke stof te komen. Net als bij een dieselmotor geldt: hiervoor is het nodig om regelmatig lange afstanden af te leggen, anders krijgt het filter nooit de mogelijkheid om schoon te branden en zullen er defecten optreden.

De Opel Crossland X is inmiddels een jaar op de markt. Van alle verkochte exemplaren is zestig procent voorzien van een 1.2 liter turbo benzinemotor en daarom is juist deze vanaf nu voorzien van een roetfilter (volgens Opel met 75% efficiency). Tegelijkertijd is de verbrandingscyclus geoptimaliseerd, waardoor de auto vier procent zuiniger is geworden. De vijfversnellingsbak is vervangen door een zesbak, die bovendien tien kilogram minder weegt. Ook niet onbelangrijk: de nieuwe versnellingsbak heeft minder interne weerstand, hetgeen anderhalf procent van de uitstootdaling voor zijn rekening neemt.

Het belangrijkste nieuws is echter: in de praktijk is helemaal niets merkbaar van al deze aanpassingen! De "Crossland X 1.2 Turbo" is nog altijd een prettige auto die vlot met de verkeersstroom meekomt. De 110 pk / 205 Nm sterke krachtbron is niet bijzonder levendig en wanneer meer gevraagd wordt heeft het mechaniek altijd enige bedenktijd nodig. Na die bedenktijd zijn de prestaties uiteindelijk ruim voldoende. Een kalme rijstijl wordt juist beloond met een relatief laag verbruik en veel comfort.

Diesel

Geheel nieuw voor de Crossland X is de 1.5 liter dieselmotor. Deze is afkomstig van de Franse zustermerken Peugeot en Citroen. In Frankrijk is de dieselmotor nog altijd favoriet, dus juist deze fabrikanten hebben op dit gebied veel kennis in huis. De "1.5 CDTi" levert 102 pk / 250 Nm en dat is precies voldoende. De krachtbron heeft geen uitgesproken karakter en lijkt zichzelf zoveel mogelijk weg te cijferen. Wanneer volgas wordt gegeven reageert de dieselmotor altijd met een zekere aarzeling, waarna het vermogen voorzichtig toeneemt.

Opel spreekt zelf graag van een "fluisterdiesel" en die term is hier niet misplaatst. Echter, de dieselmotor is niet trillingsvrij. Zelfs bij een laag toerental zorgt de dieselmotor voor zoveel "beweging" in de auto, dat de bestuurder al bij een laag toerental wil schakelen terwijl dat nog niet nodig is.

„De Opel Crossland X is recent ge├»ntroduceerd en daarom volstonden relatief kleine aanpassingen om nu al aan de nieuwe eisen te voldoen“

Weggedrag

De Crossland X is een compacte SUV, verwacht daarom geen groots of machtig gevoel. Wel biedt de Crossland een makkelijke instap en hoge zit, waardoor het overzicht over het verkeer beter is dan in een doorsnee personenauto.

Onderhuids is de Crossland X gebaseerd op een personenauto en dat is merkbaar in het weggedrag. Het koetswerk helt nadrukkelijk over in de bocht. Wanneer die bocht dan ook nog eens bestaat uit slecht wegdek, kan de achterkant zelfs onverwacht een stapje opzij zetten. Dit wordt adequaat opgevangen door het elektronische stabiliteitssysteem, maar het is natuurlijk beter als het onderstel dergelijke zaken mechanisch kan opvangen.

Uitrusting

Een auto zoals de Crossland X wordt vaak gekocht als gezinsauto. De stoere uitstraling zorgt voor de aantrekkingskracht, maar de ruimte en de uitrusting zijn de overtuigende factoren. De ruimte is goed voor een auto van deze omvang, maar niet bijzonder. De achterbank staat op rails, zodat afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor meer bagageruimte of meer beenruimte achterin. Voorin zijn het de stoelen waarmee de Crossland X charmeert: in samenwerking met het Duitse genootschap voor gezonde ruggen ("AGR") zijn stoelen ontwikkeld die buitengewoon prettig zitten, ook op de lange afstand.

Opel onderscheidt zich van oudsher door moderne techniek beschikbaar te maken voor een groot publiek. En dat is ook voor de Crossland X de belangrijkste onderscheidende factor. Aan de basis staan zaken zoals LED verlichting met automatisch grootlicht, een wifi hotspot, een head-up display en een achteruitrijcamera. Een computer kijkt met de bestuurder mee, leest verkeersborden, helpt om binnen de belijning op het wegdek te blijven en remt zonodig om ongelukken te voorkomen. Het infotainment-systeem heeft een logische opzet, zodat iedereen er meteen mee aan de slag kan. Desgewenst kan worden gekozen voor Apple Carplay of Android Auto en is de smartphone het "brein" van de auto.

Conclusie

Vanaf september 2019 moeten alle nieuwe auto's aan nieuwe normen voldoen ("Euro 6d-TEMP") en wordt volgens nieuwe methoden gemeten ("RDE" en "WLTP"). De Opel Crossland X is recent geïntroduceerd en daarom volstonden relatief kleine aanpassingen om nu al aan de nieuwe eisen te voldoen.

De benzinemotor is voorzien van een roetfilter, een nieuwe versnellingsbak en geoptimaliseerd motormanagement. De 1.6 liter dieselmotor is vervangen door een 1.5 liter motor die sterker en tegelijkertijd zuiniger is. Het belangrijkste nieuws is: in de praktijk is weinig tot niets merkbaar van al deze aanpassingen. De Crossland X blijft een comfortabele, ruime en praktische gezinsauto.