Opel blikt terug op 120 jaar autoproductie

30 januari 2019 | In 2019 viert Opel het feit dat het al 120 jaar auto's produceert.Ter gelegenheid van 120 jaar autoproductie is de Opel Corsa leverbaar in de speciale jubileumuitvoering 120 Jaar Edition. Tot de standaarduitrusting behoren zaken als unieke '120 Jaar'-logo's, luxe instaplijsten, speciale lichtmetalen wielen en verchroomde sierelementen. Ook parkeersensoren, cruise control, luxe vloermatten en navigatie zijn onderdeel van de standaarduitrusting van de '120 Jaar Edition'. Deze bijzondere uitvoering is leverbaar vanaf 20.249 euro.

De Opel Corsa en de '120 Jaar Edition' in het bijzonder bewijzen dat Opel er altijd naar streeft om de klant méér te bieden dan verwacht in een bepaald segment. De basis daarvoor legde Opel aan het einde van de 19e eeuw al met de Patent-Motorwagen 'System Lutzmann'. De beknopte prijslijst van die auto noemde twee innovatieve opties. De eerste was pneumatische banden, uitgevonden in 1845, maar destijds nog niet veel toegepast bij de productie van auto's. De tweede optie was een afneembaar kinderzitje voor de kleine gemotoriseerde tweepersoonskoets, waarvan de eencilindermotor met een vermogen van nog geen 3 kW (3,5 pk) goed was voor een topsnelheid van 20 km/u. Hiermee bewees Opel dat geschiktheid voor dagelijks gebruik belangrijker was dan technologie als doel op zichzelf.

In 1909 was de Opel 4/8 hp de eerste auto die echt betaalbare mobiliteit bood. Hij was voorzien van moderne, degelijke techniek en gemakkelijk te bedienen. Daardoor konden ambitieuze automobilisten zélf rijden en waren ze niet meer afhankelijk van een chauffeur, wat de kosten aanzienlijk verlaagde. En de kwaliteit van de Opel, de materialen en het vakmanschap gaf automobilisten vertrouwen. De eerste auto die officieel als 'compacte auto' te boek stond, was volledig geschikt voor dagelijks gebruik.

De Opel 4/8 hp, die volgens de advertenties ideaal was voor 'doktoren, veeartsen en advocaten', kostte toentertijd tussen de 4.000 en 5.000 Duitse mark, terwijl auto's van andere fabrikanten rond de 20.000 mark kostten. Opel maakte het vervoermiddel voor de elite bereikbaar voor de middenklasse met dank aan de 'Doktorwagen'.

In 1924 ging Opel nog een stap verder om 'de gemiddelde klant' te bedienen. Opel wilde immers vanaf het begin de autoproductie zo efficiënt mogelijk maken, zodat de auto's voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zouden zijn. Daarom was de Opel 4/12 hp de eerste auto die in Duitsland op een productielijn werd gebouwd. En omdat de auto, met een topsnelheid van 60 km/u, om productietechnische redenen uitsluitend in een 'aangenaam ogende zachtgroene kleur' leverbaar was, kreeg hij de bijnaam Laubfrosch, oftewel Boomkikker.

Al snel liepen per dag 25 'auto's voor iedereen' van de band. Opel ontwikkelde een uitgebreid aanbod van modelvarianten en uitvoeringen op basis van de 4/12 hp. Hoe soepeler de productie verliep, des te groter was het kostenvoordeel voor Opel, dat het voordeel vervolgens doorspeelde naar zijn klanten. Ongelofelijk maar waar: de nieuwprijs van de auto, waarvan Opel in totaal 119.484 exemplaren produceerde, was in 1931 maar liefst 40% lager dan bij de introductie van de 'Boomkikker' in 1924.

In 1935 was de tijd rijp voor een auto voor het volk van Opel. Het merk presenteerde de P4. Het was een vierpersoonsauto met een viercilinder viertaktmotor, volgens Opel 'net als de duurste auto's ter wereld'. Het model kostte 1.450 Duitse mark in de standaarduitvoering. Dankzij de vooruitstrevende massaproductie kon Opel een volwaardige auto voor zo weinig geld leveren. Dat gold later ook voor de Kadett 1 met de vormgeving van de Opel Olympia. Dat was een van de eerste Duitse auto's met een zelfdragende stalen carrosserie. Die bood meer comfort en veiligheid en was duurzamer dan de destijds conventionele constructie met een chassis.

De échte opvolger van 'de auto voor het volk' was de Kadett A van 1962. De geringe onderhoudskosten waren een belangrijk ingrediënt van het succesrecept van deze tweedeurs sedan. De vormgeving van de Kadett was onopvallend modern. Tegelijk bood hij veel meer interieurruimte dan men van zo'n compacte auto zou verwachten. Advertenties beloofden 'Goedgevormde stoelen en veel beenruimte. We hebben overbodig plaatwerk en andere toeters en bellen achterwege gelaten. Want die kosten alleen maar veel geld.' In plaats daarvan was de kofferbak een echte bagageruimte - want de tankdop zat nu aan de buitenkant van de auto! 'Nooit meer de stank van benzine in de kofferruimte', stond in de advertenties, met een knipoog richting de concurrentie uit Wolfsburg. Met zijn moderne, voorin geplaatste, watergekoelde motor had de Kadett nóg een voordeel ten opzichte van de Kever. 'Opel Kadett, kortweg O.K.' was het motto van Opel, dat in 1965 al bijna 650.000 exemplaren had geproduceerd.

In 1982 presenteerde Opel een nieuw, kleiner model onder de Kadett, die in de loop der jaren steeds groter werd. Het was de Corsa. Die verscheen in eerste instantie als driedeurs hatchback en als tweedeurs sedan. Vanaf 1985 ook als vijfdeurs. Het ontwerp van de Corsa was van Chief Designer Erhard Schnell, die ook de legendarische Opel GT had getekend. De slechts 3,62 meter korte Corsa hatchback viel op door zijn prominente bolle spatborden, die deden denken aan de uitgebouwde wielkasten van een rallyauto. De luchtweerstandscoëfficiënt van het model bedroeg slechts 0,36.

De Corsa liet enerzijds zien dat Opel een thuis was in het creëren van ruimte op basis van een klein oppervlak. Aan de andere kant bood de 74 kW (100 pk) sterke Corsa GSi ook sportief rijplezier, tegen een bescheiden verbruik. Door zijn veelzijdige karakter was de eerste Opel Corsa - ontwikkeld als instapmodel voor automobilisten met een bescheiden budget, in 1993 uitgegroeid tot een verkooptopper met een totaal van 3,1 miljoen verkochte exemplaren.

De volgende generatie Corsa verschijnt nog dit jaar. En ook een volledig elektrisch aangedreven versie maakt deel uit van het aanbod. De nieuwe Corsa opent daarmee een nieuw hoofdstuk in de 120-jarige geschiedenis van autoproductie en mobiliteit voor iedereen.