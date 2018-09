Opel met 2 wereldprimeurs op IAA Hannover 2018

3 september 2018 | Opel heeft twee wereldpremières op de IAA voor bedrijfsauto's op 19 september 2018 in Hannover. Het betreft is een 4,75 meter lange Lengte 2 (L2)-uitvoering van de recentelijk gepresenteerde Opel Combo Tour en de nieuwe bedrijfswagenversie Combo gesloten bestel. Deze vijfde generatie van Opels lichte bedrijfswagen schittert in Hannover in de uitvoeringen dubbele cabine (niet beschikbaar in Nederland) en gesloten bestel. Groupe PSA presenteert de Opel Combo samen met de zustermodellen Citroën Berlingo en Peugeot Partner / Rifter.

De Opel Combo Tour staat op de IAA als 4,40 meter lange standaardversie en voor het eerst als 4,75 meter lange L2-uitvoering. De personenversie van de Combo is er met vijf of zeven zitplaatsen en een maximaal laadvolume van 2.693 liter. De bedrijfswagenversie is de tweede wereldprimeur. Die heeft een lengte van 4,75 meter en is er als dubbele cabine (niet in Nederland) en gesloten bestel. De laadruimte van deze laatste is groot genoeg voor twee Euro-pallets en biedt afhankelijk van de uitvoering een laadvolume tot 3,9 kubieke meter, met maximum toelaatbaar laadgewicht van 1.000 kg.

De Combo is ontworpen volgens personenautonormen. Juist daardoor valt hij binnen zijn segment zo op met zijn hoeveelheid assistentie- en veiligheidssystemen. De range omvat Adaptieve Cruise Control. Deze werkt tussen 5 km/uur en 85 km/uur. Van 0 tot 30 km/uur vertraagt het systeem met 0,9 g om een aanrijding te voorkomen. Tussen 30 en 85 km/uur remt het systeem af naar 22 km/uur, daarna moet de bestuurder zelf het remmen overnemen. Ook zijn er een vermoeidheidsassistent, dodehoek-waarschuwing en een head-up display. Nieuw is Flank Guard, een systeem waarbij sensoren waken voor obstakels en zo krassen en deuken op de zijkant voorkomen. Optioneel is een achteruitrijcamera beschikbaar voor de Combo Gesloten Bestel. Een andere camera in de rechterbuitenspiegel voorkomt dat de bestuurder bij het rechtsaf slaan objecten of voertuigen over het hoofd ziet.

De nieuwe Combo blinkt uit door comfortverhogende functies met bijvoorbeeld stoel- en stuurwielverwarming, ook in de Gesloten Bestel uitvoering. Optioneel is er een electronic climate control met twee zones. De connectiviteit is subliem dankzij de nieuwste infotainmentsystemen met een kleuren touchscreen van acht inch en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto (zodra door Google gelanceerd in Nederland).

Klanten kunnen kiezen uit diverse motoren. De emissie beantwoordt aan de Euro 6d-TEMP-norm. Helemaal nieuw voor de Combo is de 96 kW/130 pk sterke 1,5-liter diesel, gekoppeld aan een achttraps automaat. Gemeten volgens WLTP en geconverteerd naar NEDC voor vergelijkingsdoeleinden bedraagt het verbruik: stad 4,5-4,8 l/100 km, buitenweg 4,1-4,4 l/100 km, gecombineerd 4,3-4,5 l/100 km, 113-119 g/km CO2).