Opel maakt prijzen nieuwe Combo bekend

13 augustus 2018 | De nieuwe Opel Combo Tour is vanaf nu te bestellen voor prijzen die beginnen bij 28.327 euro. De eerste exemplaren arriveren in november bij de Nederlandse Opel-dealers.De Opel Combo Tour profiteert van een compleet nieuwe voertuigarchitectuur, waarmee de personenautovariant veelzijdiger is dan voorheen. De Combo Tour is behalve als de standaardversie met een lengte van 4,4 meter ook leverbaar als 35 centimeter langere lengte 2-uitvoering. Beide versies zijn beschikbaar met vijf of zeven zitplaatsen.

Achter instappen is extra eenvoudig dankzij de grote schuifdeuren aan weerszijden. Voor de tweede zitrij is te kiezen uit een neerklapbare achterbank (60/40) of voor drie individuele zitplaatsen. In beide gevallen heeft elke zitplaats zijn eigen Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes, zodat in totaal drie kinderzitjes kunnen worden geplaatst.

De laadruimte van de standaardversie heeft een inhoud van minimaal 597 liter, gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant van de rugleuning. In de Lengte 2-uitvoering is er met alle zitplaatsen in gebruik nog altijd een laadvolume van 850 liter beschikbaar. Door de stoelen achterin om te klappen, is het laadvolume van de standaardversie te vergroten tot 2.126 liter (Gemeten vanaf de vloer tot aan het dak). Bij de Opel Combo Tour Lengte 2-uitvoering is met neergeklapte stoelen achterin zelfs 2.693 liter ( ruimte voorhanden. Om lange items van bijvoorbeeld het formaat surfplank te kunnen vervoeren, is het mogelijk om de rugleuning van de passagiersstoel voorin neer te klappen. Optioneel is de achterruit die apart van de achterklep kan worden geopend om het laatste beetje bagageruimte ook te benutten.

De aantrekkingskracht van de nieuwe Opel Combo Tour wordt versterkt door de hoeveelheid moderne technologie aan boord,. Hij is standaard voorzien van diverse veiligheidsfuntionaliteiten, zoals vooraanrijdingsassistent met voetgangersdetectie, Lane Keep Assist, Hill Start Assist, Cruise Control met snelheidsbegrenzer, vermoeidheidsassistent en verkeersbordherkenning.

Voor prijzen vanaf € 28.327,- is de Combo Tour voorzien van een standaarduitrusting met onder meer: airconditioning, Radio AM/FM met USB-aansluiting en Bluetooth, 6-voudig verstelbare bestuurdersstoel met arm- en lendensteun, 4-voudig verstelbare passagiersstoel en een 3,5-inch grafisch kleureninfodisplay. Andere (optionele) voorzieningen zijn de 180 graden panoramische achteruitrijcamera, Head-up Display en een Multimedia radio met 8-inch touchscreen en smartphoneconnectie via Apple CarPlay. Nieuw in het pakket van assistentiesystemen van Opel is Flank Guard (Actief bij snelheden onder 10 km/u), dat de bestuurder ondersteunt bij manoeuvres op lage snelheid.

Het motorenaanbod bestaat uit benzine- en dieselmotoren. Alle motoren voldoen aan de strenge emissienorm Euro 6d-TEMP die pas in september 2019 van kracht wordt. Verbruik en uitstoot volgens WLTP omgerekend naar NEDC voor vergelijking variëren van 4,1-5,5 l/100 km en 108-125 g/km gemiddeld. De motoren zijn gekoppeld aan een handbediende vijf- of zesversnellingsbak. Een primeur in dit segment is de achttrapsautomaat met Quickshift-technologie, die beschikbaar is voor de 1,5-liter dieselmotor met 96 kW (131 pk) en 300 Nm.