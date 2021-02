Opel introduceert Combo-e Life

10 februari 2021 | Tegelijk met de nieuwe elektrische Opel Combo-e bestelauto komt er ook een volledig elektrisch aangedreven personenversie. Deze Opel Combo-e Life heeft dezelfde specificaties en een even krachtige elektromotor van 100 kW (136 pk), maar dan in een veelzijdige carrosserie met vijf of zeven zitplaatsen en ruimte voor bagage en andere spullen. Afhankelijk van de omstandigheden is op een volle 50 kWh lithium-ion batterij een actieradius mogelijk van 280 kilometer (WLTP)1. Opladen kan in 30 minuten tot 80 procent van de batterijcapaciteit bij een openbaar snellaadstation.

Opel levert de Combo-e Life in twee lengtematen, 4,40 meter en 4,75 meter, en met vijf of zeven zitplaatsen. Daarmee is dit model ook aantrekkelijk voor taxibedrijven. De korte vijfzitter biedt 597 liter bagageruimte, de lange versie 850 liter. Door het neerklappen van de stoelen achterin is de ruimte uit te breiden naar 2.126 liter en in de lange versie zelfs tot 2.693 liter. Met de optionele, neerklapbare passagiersstoel voorin is er voldoende laadlengte voor het meenemen van bijvoorbeeld een surfplank.

Bij beide lengteversies is te kiezen voor een achterbank die in twee delen (60/40) is neer te klappen. Elke zitplek is standaard voorzien van Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes. Verder is er uitgebreide infotainment in de vorm van Mutlimedia Radio en Multimedia Navi Pro met een grote 8,0-inch touchscreen en topconnectiviteit. Beide systemen zijn voorzien van smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto.

Er is een uitgebreid arsenaal aan technologieën en assistentiesystemen, waaronder Hill Descent Control, Lane Keep Assist en een vermoeidheidsassistent. Verder zijn er nog verkeersbordherkenning, Forward Collision Alert met voetgangersherkenning en een automatische noodrem-assistent. Behulpzaam bij het parkeren is de panoramische achteruitrijcamera met een beeldhoek van 180 graden. Voor wie extra tractie zoekt in modder, op zand of in de sneeuw is een upgrade mogelijk met het IntelliGrip elektronische tractiecontrolesysteem.

Met zijn vermogen van 100 kW (136 pk) en 260 Nm aan koppel is de Combo-e Life krachtig genoeg om eropuit te trekken. De Combo accelereert van 0 tot 100 km/u in 11,2 seconden. De topsnelheid is begrensd op 130 km/u, zodat hij ook geschikt is voor snelweggebruik. Een geavanceerd regeneratief remsysteem met twee door de gebruiker te selecteren instellingen verhoogt de efficiëntie.

De batterij, die bestaat uit 216 cellen en 18 modules, is onder de vloer geplaatst, tussen de voor- en achteras. Daardoor neemt deze geen interieurruimte in. Ook zorgt de batterij op deze plek voor een lager zwaartepunt, waardoor de stabiliteit in bochten verbetert, voor extra rijplezier.

De Combo-e is voorbereid op diverse soorten energie-infrastructuren en laadmogelijkheden. Van een wallbox tot snelladen en indien nodig zelfs met een laadkabel aan een huishoudelijk stopcontact. Bij gebruik van een openbaar 100 kW DC-snellaadstation duurt het opladen tot 80 procent van de capaciteit van de 50 kWh-batterij zo'n 30 minuten. De Combo-e is in Nederland standaard uitgerust met een driefase 11 kW on-boardlader.

Om het gebruik van de Combo-e zo praktisch mogelijk te maken, bieden OpelConnect, de myOpel-app en Free2Move Services speciale oplossingen voor elektrische voertuigen. De diensten zijn beschikbaar via apps. De functie Charge My Car van de Free2Move-app biedt toegang tot meer dan 220.000 laadpunten in heel Europa, inclusief betaling. De Free2Move-app maakt een voorselectie op basis van de afstand tot het laadpunt, de laadsnelheid en de huidige laadtarieven van de beschikbare openbare laadstations Het aanbod van OpelConnect varieert van eCall en pechhulpoproepen tot talrijke andere diensten, zoals voertuigstatus en informatie. LIVE Navigation4 biedt actuele online verkeersinformatie.

De showroomintroductie van de nieuwe Combo-e Life vindt dit najaar plaats. Dan vergezelt hij als nieuwste lid in de elektrische familie de Corsa-e, Mokka-e, Grandland X plug-in hybrid en Zafira-e Life. Inclusief de nieuwe generatie Astra en de lichte bedrijfswagens Vivaroâ€'e, Combo-e en Movano-e groeit het aantal elektrisch aangedreven modellen van Opel naar negen.

