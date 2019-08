Opel Combo Tour nu ook met 1.2 turbo motor

15 augustus 2019 | De Opel Combo Tour is nu ook leverbaar met een 1.2 liter Direct Injection Turbo benzinemotor met een vermogen van 96 kW (130 pk), gekoppeld aan een 8-traps automaat en een start-stopsysteem. Deze krachtbron, die een gemiddeld brandstofverbruik van5,3 - 5,6 l/100 km en een CO2-uitstoot van 121 - 127 g/km laat noteren, voldoet aan de Euro 6d-emissienorm en rondt het motorengamma naar boven af. De prijzen van de Opel Combo Tour 1.2 Direct Injection Turbo beginnen bij 28.903 euro (inclusief BTW en BPM). De versie met 8-traps automaat is er vanaf 32.271 euro.

Met een vermogen van 96 kW (130 pk) en 230 Nm trekkracht bij 1.750 t/min vormt de 1.2 Direct Injection Turbo de nieuwe topmotor in het aanbod van de Combo Tour. Met deze aandrijflijn bereikt de Combo Tour een topsnelheid van 186 km/u en kan hij in 12,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u accelereren. De Combo Tour was al leverbaar met een 110 pk sterke 1.2 liter benzinemotor.

De nieuwe driecilinder benzinemotor voldoet aan de emissienorm Euro 6d en is standaard gekoppeld aan een 8-traps automaat. Om de emissie van fijnstof zoveel mogelijk te beperken, is de benzinemotor voorzien van een GPF (Gasoline Particulate Filter) voor optimale regeneratie van fijnstof in de filter. Het brandstofverbruik van het gehele motorengamma van de Opel Combo Tour bedraagt 4,5 tot 6,6 l/100 km (in de stad), 4,0 tot 5,1 l/100 km (op buitenwegen) en 4,2 tot 5,7 l/100 km gecombineerd, met een bijbehorende CO2-emissie van 110 tot 130 g/km.

Ter verhoging van het comfort is de Opel Combo Tour standaard uitgerust met onder meer een zesvoudig verstelbare bestuurdersstoel met arm- en lendensteunen, een verwarmbaar stuurwiel met lederen bekleding en bedieningsknoppen, elektrisch bedienbare zijruiten voorin en airconditioning. Voor de nodige connectiviteit levert Opel een multimediasysteem met een 8-inch touchscreen, dat compatible is met Apple CarPlay en Android Auto. Geavanceerde rijassistentiesystemen maken het rijden voor de bestuurder nog ontspannener. De uitgebreide standaarduitrusting omvat onder meer automatische cruise control met snelheidsbegrenzer, collision warning met noodremassistent en voetgangersherkenning, Hill Start Assist, rijstrookassistent, verkeersbordherkenning en vermoeidheidsdetectie.