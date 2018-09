Opel Combo nu te bestellen

10 september 2018 | Nog voor de publiekspremière op de IAA voor bedrijfsauto's in Hannover is de compleet nieuwe Opel Combo al te bestellen. De prijzen beginnen bij 13.599 euro exclusief belastingen. Deze vanafprijs geldt voor de standaardversie van 4,4 meter lengte in de uitvoering Selection met de 55 kW (75 pk) sterke 1,6-liter dieselmotor (brandstofverbruik: stad 4,8-4,9 l/100 km, buitenweg 3,9-4,1 l/100 km, gecombineerd 4,3-4,4 l/100 km, 111-114 g/km CO2).

Bij de ontwikkeling van de nieuwe Opel Combo is sterk gefocust op efficiency en een lage kilometerkostprijs. De 1,5-liter dieselmotor levert daaraan een bijdrage. Hij is leverbaar in de vermogensvariant van 96 kW (130 pk). De uitlaatgassen voldoen al aan de toekomstige emissienorm Euro 6d-TEMP. Deze 96 kW (130 pk) sterke motorvariant is leverbaar in combinatie met een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat (brandstofverbrui1: stad 4,5-4,7 l/100 km, buitenweg 4,1-4,4 l/100 km, gecombineerd 4.3-4,5 l/100 km, 1113-119 g/km CO2).

De Opel Combo is er als 4,4 meter lange standaardversie en als 4,75 meter lange 'Lengte 2'-versie. De nieuwe bedrijfswagen heeft een laadvolume tot aan 3,9 m3. Het maximum toelaatbaar laadgewicht bedraagt 1.000 kg. De laadlengte bedraagt maximaal 2.131 mm, zodat ook langere objecten te transporteren zijn. De wielkasten zijn compact waardoor er gemakkelijk twee europallets in passen.

De Combo valt in zijn segment op met zijn veelheid aan assistentie- en veiligheidssystemen. Het aanbod omvat onder meer Automatic Cruise Control, Forward Collision Alert met voetgangersherkenning, dodehoekwaarschuwing, Lane Keep Assist en verkeersbordherkenning. De optionele achteruitrijcamera is een welkome hulp voor veilig manoeuvreren. Nieuw is het optionele Flank Guard. Actief onder 10 km/uur.-systeem, dat bij lage snelheid waarschuwt voor palen en andere obstakels. Dat reduceert krassen en andere kleine schades aanzienlijk. Dit systeem gaat samen in een pakket met dodehoekwaarschuwing en parkeersensoren voor en achter.

De Opel Combo is verkrijgbaar met de nieuwste generatie infotainmentsystemen. De Multimedia Radio en Multimedia Navi Pro-systemen zijn compatible met Apple CarPlay en Android Auto (zodra door Google gelanceerd in Nederland). De bediening gaat via een 8-inch touchscreen. Het navigatiesysteem bestrijkt Europa, biedt kaarten in 3D en geeft TMC verkeersinformatie, zodat rijders verzekerd zijn van routegeleiding die alternatieven aanbiedt bij files en wegwerkzaamheden.