Opel Astra ondergaat facelift

3 juli 2019 | De Opel Astra ondergaat een facelift voor modeljaar 2020. De Astra valt op met zijn nieuwe grille met een 3D-effect, het optionele High Gloss Black Pack en het optionele Bose audiosysteem. De vernieuwde Astra krijgt nieuwe motoren en transmissies voor een lagere uitstoot. In vergelijking met de huidige versie stoot de Astra tot 19 procent minder CO2 uit. Behalve efficiƫntere motoren is de nieuwe Opel Astra, die binnen enkele weken te bestellen is, ook voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infotainment, instrumentencluster en frontcamera. Dat geldt ook voor het e-Call noodoproepsysteem en optionele inductielader voor smartphones in de middenconsole. Het onderstel is verbeterd dankzij de toepassing van nieuwe schokdempers voor meer comfort. Het optionele sportonderstel komt met stuggere dempers, een directere besturing en een Watt-link achterwielophanging.

De Astra is leverbaar met 1,2-liter of 1,4-liter driecilindermotoren met vermogens van 81 kW (110 pk) tot 107 kW (145 pk) en 195 Nm tot 236 Nm koppel. Deze motorvarianten noteren een brandstofverbruik volgens NEDC op buitenwegen van 6,1 tot 5,4 L/100 km, stadsverkeer 4,0 tot 3,8 L/100 km en gecombineerd 4,8 tot 4,4 L/100 km. De co2-uitstoot loopt van 110 tot 101 gr/km CO2. Volgens de WLTP norm is dit gecombineerd 5,9 tot 5,2 L/100 km met een co2-uitstoot van 136-120 gr/km CO2 (gegevens onder voorbehoud).

De Astra met 1,2-liter benzinemotor is uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De Astra met 1,4-liter benzinemotor is uitsluitend leverbaar met een nieuwe automaat (CVT) met zeven voorgeprogrammeerde versnellingen. Dankzij een vloeistofgekoeld inlaatspruitstuk is het motorblok snel op bedrijfstemperatuur. Dat vermindert de CO2-uitstoot bij een koude start. In vergelijking met de vorige generatie Astra is het brandstofverbruik van de versies met 81 kW (110 pk), 96 kW (140 pk) en 107 kW (145 pk) met 19 procent gedaald. De CO2-uitstoot daalde met 15 procent.

De 1,5-liter driecilinder dieselmotor is er in vermogens van 77 kW (105 pk) tot 90 kW (122 pk) en 260 tot 300 Nm koppel (brandstofverbruik NEDC: buitenwegen 5,5-4,6 L/100 km; stadsverkeer 3,7-3,1 L/100 km; gecombineerd 4,3-3,6 L/100 km, 115-96 gr/km CO2; WLTP: gecombineerd 5,3-4,4 L/100 km, 139-117 gr/km CO2; gegevens onder voorbehoud). De common rail-brandstofinjectie opereert met 2.000 bar inspuitdruk. In vergelijking met het vorige model daalde het brandstofverbruik van de 1,5-liter dieselmotor met 77 kW (105 pk) en 90 kW (122 pk) met 17 procent. De CO2-uitstoot is 10 procent lager.

De krachtigste dieselmotor is optioneel leverbaar met een 9-traps automaat. Die debuteert in de Opel Astra. De 1,5-liter dieselmotor heeft een elektrisch geregelde turbocompressor, variabele turbinegeometrie en een balansas. Het inlaatspruitstuk is net als bij de benzinemotoren in de cilinderkop geïntegreerd. De schadelijke uitlaatgassen worden optimaal geëlimineerd door een passieve oxidatiekatalysator, AdBlue-injectie, SCR-katalysator en een dieselpartikelfilter (DPF).

De nieuwe Opel Astra is van diverse innovaties voorzien die normaliter voorbehouden zijn aan modellen in hogere segmenten. Een voorbeeld is de IntelliLux LED Matrix-verlichting. Ook de adaptieve cruise control, automatische afstandsaanduiding tot de voorganger, botswaarschuwing met automatische noodremfunctie, verkeersbordenherkenning en rijstrookassistent zijn beschikbaar. De Astra is ook leverbaar met AGR-gecertificeerde ergonomische voorstoelen met ventilatie- en massagefunctie.

Nieuwe camera's aan de voor- en achterzijde dragen bij aan het innovatieve karakter van de Astra. De nieuwe frontcamera is compacter en biedt een hogere resolutie dankzij een snellere processor. Hij herkent niet alleen andere voertuigen, maar ook voetgangers. De high-res camera neemt ook verkeersborden waar en toont deze op het instrumentenpaneel. De digitale achteruitrijcamera, leverbaar in combinatie met Multimedia Navi Pro, is ook verbeterd. Het beeld heeft een hoger contrast, waardoor objecten ook in het donker nog duidelijker getoond worden.

Multimedia Navi en Multimedia Navi Pro zijn voortaan geschikt voor Apple CarPlay en Android Auto. Multimedia Navi met 8-inch touchscreen, dat ook in het vlaggenschip Insignia zit, is van stemherkenning voorzien. Connected Navigation services met real-time verkeersinformatie en online kaartupdates maken het rijden makkelijker. Het navigatiesysteem heeft een modernere uitstraling met nieuwe symbolen. De nieuwe Astra is het eerste model van Opel met een digitale snelheidsmeter. Optioneel is de E-Call noodoproepfunctie. Met de druk op de rode knop zijn hulpdiensten te waarschuwen. Als de gordelspanners of de airbags zijn geactiveerd zal het systeem automatische een noodoproep doen.

Tot slot is de Astra voor modeljaar 2020 ook leverbaar met een verwarmbare voorruit. Die maakt rijden onder winterse omstandigheden een stuk veiliger. Nagenoeg onzichtbare draden in de voorruit zorgen ervoor dat die in winterse omstandigheden niet beslaat.