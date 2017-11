Duurtest | De eerste kennismaking met de Opel Ampera-e was een openbaring. Eindelijk is er een elektrische auto die hetzelfde bereik heeft als een traditionele auto en die toch hetzelfde kost. Zo'n baanbrekende auto vraagt om meer aandacht en meer onderzoek. Autozine rijdt daarom een half jaar lang 100% elektrisch met de Opel Ampera-e.

De eerste kennismaking met de Opel Ampera-e vond plaats tijdens een evenement dat speciaal was georganiseerd voor de pers. Dat evenement vond plaats in Noorwegen, het land waar elektrische auto's op handen worden gedragen. In Noorwegen is 30% van de verkochte auto's elektrisch (of hybride) en er mogen vanaf 2025 zelfs geen auto's met verbrandingsmotor meer worden verkocht.

Deze tweede test vindt plaats in Nederland, zonder Opel-medewerkers die iedere stap begeleiden. En zonder de superieure Noorse infrastructuur waar elektrische auto's vooraan parkeren, gratis laden, vrij zijn gesteld van tol en toestemming hebben om de taxi- en busbaan te gebruiken.

In Nederland

De magie lijkt er daarom van af te zijn, maar niets is minder waar. Juist omdat dit de tweede test van de Ampera-e is, is inmiddels bekend dat dit een revolutionaire auto is. Ondanks het feit dat de Ampera-e er uitziet als een doorsnee gezinsauto (en niet als een futuristisch ruimteschip op wielen), is de aandacht voor de auto enorm.

Waar de testauto ook kwam, steevast wisten buitenstaanders hoe bijzonder de Ampera-e is. Nooit eerder hebben zo veel mensen in een testauto van Autozine proefgezeten. Nooit eerder wilden zo veel kennissen een proefritje maken. En omdat de Ampera-e voor een langere periode te gast is bij Autozine, komt de demo ook bij andere automerken op bezoek. Wagenparkbeheerders en zelfs PR-medewerkers van andere automerken vroegen schoorvoetend of ze een rondje mochten sturen (we noemen verder geen namen en rugnummers).

Serieus

Waarom al die aandacht? Omdat de eerste elektrische auto's aandoenlijke kleine voertuigjes waren die slechts 100 km konden afleggen op een batterij, maar het dubbele kosttevan een traditionele auto. In de jaren daarna werd de elektrische auto meer volwassen, maar óf de actieradius was gering (Nissan LEAF) óf de prijs was astronomisch (Tesla Model S).

De Opel Ampera-e is de eerste elektrische auto die een serieuze actieradius heeft en nauwelijks meer kost dan een doorsnee auto. Die actieradius bedraagt volgens de NEDC-norm 520 km. De prijs bedraagt op het moment van schrijven 41.900 euro en dat is vergelijkbaar met een soortgelijke auto met onder de kap een stevige benzine- of dieselmotor. Voor ondernemers ligt die prijs in de praktijk zelfs lager dankzij diverse subsidieregelingen.

De praktijk

Tijdens de eerste kennismaking in Noorwegen werd gereden met zogenaamde "voorserie"-auto's; handgemaakte auto's die 99% overeenkomen met het uiteindelijke productie-exemplaar. De testauto in Nederland voelde daarom iets anders dan het eerste exemplaar.

Het onderstel van de Nederlandse testauto is iets steviger en geeft daarom een nog vertrouwenwekkender gevoel. Volgens sommigen is Opel iets te ver gegaan in het stevig afveren van de Ampera-e, maar zowel de Autozine-redacteur als de meeste "gastrijders" konden de keuze van Opel waarderen. De combinatie van het lage zwaartepunt en de stugge veren met daarop een zwaar koetswerk (1.700 kg!) is een geslaagde.

Prestaties

Zoals eerder werd geschreven, is de prijs de van de Ampera-e vergelijkbaar met die van een soortgelijke auto met een sterke benzine- of dieselmotor. De elektromotor van de Ampera-e is namelijk goed voor 204 pk / 360 Nm en daarmee is dit op z'n zachtst gezegd een vlotte auto. Wederom voelt de Nederlandse testauto anders dan de Noorse demo. De Nederlander is nog sneller en reageert nog gretiger op het gaspedaal.

Terwijl benzine- en dieselmotoren toeren moeten opbouwen om kracht te kunnen leveren, is een elektromotor vanaf het eerste moment krachtig en soepel. Een elektrische auto is daarom alerter en soepeler dan zelfs de beste benzineauto; en daar is de Ampera-e geen uitzondering op. De Ampera-e is watervlug in de stad en gemeen snel tijdens tussenacceleraties op de snelweg. Uiteraard klinken daarbij geen primitieve "broem, broem"-geluiden, maar doet de Ampera-e zijn werk in serene rust.

Bereik

De grote kracht van de Ampera-e is het bereik. Net zoals bij andere elektrische auto's is de daadwerkelijke actieradius afhankelijk van de weersomstandigheden, de rijstijl en het gebruik van accessoires. Opnieuw is de ervaring in Nederland anders dan in Noorwegen. Daar kwam de Ampera-e in de kou tussen de 320 en 400 km op een volle accu. In het minder koude Nederland is het bereik in de praktijk tussen de 450 en 470 km!