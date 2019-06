Nieuwe motoren voor Nissan X-TRAIL

7 juni 2019 | Nissan introduceert twee nieuwe motoren voor de X-TRAIL. De grote SUV is per direct te bestellen met de nieuwe DIG-T 160 benzinemotor en de dCi 150 dieselmotor, die beide voldoen aan de strenge emissienorm Euro 6d-TEMP.

De DIG-T 160 is een nieuwe generatie benzinemotor die ontwikkeld is in samenwerking met Daimler en eerder debuteerde in de Nissan QASHQAI. Het betreft een 1,3-liter turbomotor met een vermogen van 118 kW (160 pk) en een maximumkoppel van 270 Nm bij 1.800 t/min. Dankzij nieuwe technieken staat de DIG-T 160 garant voor een brandstofverbruik vanaf 6,3 l/100 km en een CO2-emissie vanaf 145 g/km. De Nissan X-TRAIL DIG-T 160 wordt uitsluitend geleverd in combinatie met voorwielaandrijving en heeft standaard een 7-traps DCT-automaat met dubbele koppeling.

Ook nieuw in het aanbod van de Nissan X-TRAIL is de dCi 150. Deze gloednieuwe 1,7-liter dieselmotor met 110 kW (150 pk) en 340 Nm is ook sinds kort leverbaar in de QASHQAI en presteert op alle fronten beter dan de dCi 130 die hij vervangt. De dCi 150 wordt gekenmerkt door een aantal technische innovaties:

Turbocompressor met variabele geometrie.

Oliepomp met variabele inhoud voor optimale efficiƫntie.

Verbeterde recirculatie van uitlaatgassen voor minder uitstoot van stikstofoxiden.

Aanpassingen om de temperatuur van de turbolucht en de druk in de cilinders te verlagen voor een efficiƫntere verbranding.

Selectieve katalytische reductie met AdBlue voor minder uitstoot van stikstofoxiden.

Verder is de Nissan X-TRAIL dCi 150 beschikbaar in vier configuraties. Behalve de voorwielaandrijver met handgeschakelde versnellingsbak is deze motorvariant ook beschikbaar met vierwielaandrijving, Xtronic automatische transmissie of een combinatie van beide. Ook is de X-TRAIL naar wens leverbaar als zevenzitter. De prijzen van de Nissan X-TRAIL DIG-T 160 beginnen bij 36.890 euro voor de uitvoering Acenta en lopen op tot 42.940 euro voor de Tekna. De aantrekkelijke DIG-T 160 Business Edition met standaard DCT-automaat is er vanaf 39.190 euro. Overigens is de Nissan X-TRAIL (MY2017) ook nog leverbaar met de 'oude' DIG-T 163 benzinemotor met een vermogen van 120 kW (163 pk). De prijzen hiervan lopen uiteen van 35.090 tot 41.140 euro. De prijzen van de Nissan X-TRAIL met de dCi 150 dieselmotor beginnen bij 36.550 euro voor de uitvoering Visia met handgeschakelde versnellingsbak en voorwielaandrijving. De duurste versie, de Tekna met automaat en vierwielaandrijving, kost 55.920 euro.