Nissan QASHQAI nu ook met ProPILOT

3 april 2018 | De Nissan QASHQAI is nu ook leverbaar met ProPILOT. ProPILOT geeft de bestuurder van de Nissan QASHQAI extra comfort omdat het assisteert bij de besturing, het gasgeven en remmen. Het systeem is actief op één rijstrook op snelwegen en is geschikt voor gebruik in langzaam rijdend verkeer en bij hoge snelheden. De Nissan Qashqai met ProPILOT is per direct leverbaar. De prijzen beginnen bij 43.390 euro.