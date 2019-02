Nieuwe dieselversies voor Nissan QASHQAI

27 februari 2019 | Nissan introduceert een reeks nieuwe dieselvarianten voor de QASHQAI. De bestverkochte Crossover van Europa is beschikbaar met een geheel nieuwe 1,7-liter dieselmotor die naar wens is te combineren met een handbediende of automatische transmissie en voor- of vierwielaandrijving. De Nissan QASHQAI dCi 150 met deze nieuwe dieselmotor is voor prijzen vanaf 37.490 euro leverbaar (Acenta-uitvoering).

De kern van het dieselaanbod is de volledig nieuw ontwikkelde 1,7-liter dieselmotor. Deze krachtbron levert een vermogen van 110 kW en een maximumkoppel van 340 Nm. Daarmee is deze krachtbron 25 kW en 55 Nm krachtiger dan de onlangs vernieuwde 1,5-liter dieselmotor in de QASHQAI dCi 115.

De 1,7-liter dieselmotor wordt gekenmerkt door slimme innovaties die zowel de prestaties als de efficiency optimaliseren, zoals:

een turbo met variabele geometrie

een oliepomp met variabele capaciteit

Selective Catalytic Reduction-technologie (SCR) met AdBlue en verbeterde uitlaatgasrecirculatie voor minder NOx-emissie (stikstofoxide)

een watergekoelde tussenkoeler in het spruitstuk voor een lagere luchttemperatuur en -druk in de cilinders

De Nissan QASHQAI dCi 150 is leverbaar met een handbediende zesversnellingsbak in combinatie met 2WD of 4WD. Er is ook een 4WD-versie met Xtronic CVT-automaat. Ook nieuw is een dCi 115 in combinatie met 7-traps DCT-automaat en 2WD. De automatische transmissie met dubbele koppeling is voorzien van elektrische koeling en elektromechanische bediening voor extra efficiency.

De DCT-automaat wisselt snel van versnelling, zonder onderbreking van de aandrijving. Het ontbreken van een koppelomvormer zorgt dat de aandrijving directer aanvoelt. Alle dieseluitvoeringen van de Nissan Qashqai voldoen aan de emissienorm Euro 6d-Temp.

De Nissan QASHQAI met de nieuwe dCi 150 dieselmotor is leverbaar in de uitvoeringen Acenta, N-Connecta, Business Edition, Tekna en Tekna+. Afhankelijk van de uitvoering is de QASHQAI uitgerust met onder meer ABS/EBD/ESP, lichtmetalen 17-, 18- of 19-inchwielen, gescheiden automatische airco, een audiosysteem met cd-speler, USB-aansluiting, zes speakers, het New NissanConnect-infotainmentsysteem en Nissan Safety Shield (vanaf N-Connecta).

Het dieselaanbod begint bij de 85 kW sterke dCi 115 met handgeschakelde zesbak, die Nissan in 2018 introduceerde. Deze motor is efficiënter, stoot minder CO2 uit, levert meer vermogen en is 25 Nm krachtiger dan de motor die is vervangen.

Ook op benzinegebied is de Nissan QASHQAI leverbaar met de nieuwste motorengeneratie, zoals de vorig jaar geïntroduceerde geheel nieuwe 1,3-liter benzinemotor met 103 kW en 117 kW. Daarbij is de krachtigste versie naar wens leverbaar in combinatie met de 7-traps DCT-automaat.

De Nissan QASHQAI in de basisuitvoering DIG-T 140 Visia (benzinemotor, CO2-emissie 121 g/km, energielabel C) is er voor 28.390 euro. Met DIG-T 160-motor is de QASHQAI er vanaf 33.390 euro in Acenta-uitvoering.

De vanafprijs van de QASHQAI dCi 150 diesel in Acenta-uitvoering (CO2-emissie 123 g/km en energielabel F) bedraagt 37.490 euro, met dCi 115 dieselmotor (CO2-emissie 100 g/km, energielabel D) in Visia-uitvoering kost de QASHQAI 31.540 euro.