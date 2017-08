Opvallend sterke vraag naar personalisatie nieuwe Nissan Micra

14 augustus 2017 | Nissan-dealers signaleren een boven verwachting hoge vraag naar items uit het personalisatieprogramma voor de nieuwe Micra. Ongeveer een kwart van de kopers kiest opties om het in- en exterieur een expressief persoonlijk karakter te geven. Uit navraag onder de eerste kopers van de nieuwe Nissan Micra blijkt dat zestig procent zich aangetrokken voelt door de dynamische en expressieve styling van de auto. Het is voor hen de belangrijkste reden voor aanschaf.

Wanneer het aankomt op personalisatie is Nissans aanbod hoog. Meer dan honderd verschillende combinaties zijn mogelijk en met een variëteit aan prikkelende kleuren. Ongeveer 22 procent van de kopers kiest voor uiterlijke extra's. Veelal gaat het om exclusieve bumperafwerking, zijpanelen, 17-inch lichtmetalen wielen, andere spiegelkappen en de kwalitatief hoogwaardige motorkap- en dakbestickering.

Uit de feedback van dealers blijkt dat deze items opvallend populair zijn:

Energy Orange is de meest gekozen kleur, gevolgd door Enigma Black, Vibrant Chrome en Power Blue.

Personalisatie van het exterieur geschiedt het meest in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Enigma Black is in deze landen het populairst, eveneens in Italië.

Vibrant Chrome is een hit bij kopers in Italië en het Verenigd Koninkrijk, terwijl Energy Orange de voorkeur krijgt in Frankrijk en Spanje.

Personalisatie van het interieur van de Micra is zelfs nog populairder - 27 procent van de kopers doet dat:

Interieurpersonalisatie komt het meest voor bij kopers in Italië.

Energy Orange gaat op kop bij de kleuren, gevolgd door Power Blue en Invigorating Red.

Uit de feedback van dealers blijkt verder welke kleurcombinatie het beste scoort. Het antwoord is Dark Grey met Energy Orange, zowel binnen als buiten.

Het aantal klanten dat een beroep doet op het personalisatieprogramma is hoger dan aanvankelijk verwacht. De betaalbaarheid van de items speelt een sleutelrol. Kopers besteden gemiddeld voor € 400,- aan opties om het design van de Micra te personaliseren.

Helen Perry, General Manager, Small Cars, Nissan Europe, in een reactie: "Het personalisatieprogramma van de nieuwe Nissan Micra is in het leven geroepen om klanten de mogelijkheid te bieden de auto een onderscheidend karakter te geven. Uit de feedback van de dealers blijkt overduidelijk dat de geweldig uitgebreide mix en de betaalbaarheid voor de hoge populariteit heeft gezorgd. Die overtreft onze verwachting." Nissan breidt het programma continu uit met nieuwe opties om de nieuwe Micra aantrekkelijk te maken voor een brede groep kopers die hun persoonlijkheid willen uitdragen.