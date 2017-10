Nissan toont LEAF NISMO op Tokyo Motor Show 2017

25 oktober 2017 | Nissan presenteert tijdens de Tokyo Motor Show 2017 een aantal concept- en productiemodellen. Samen geven ze klanten een voorproefje van nieuwe en toekomstige innovaties die ze kunnen verwachten. Een van de studiemodellen is de LEAF NISMO Concept die niet alleen sportief is vormgegeven, maar ook daadwerkelijk sportiever rijdt.

De Nissan LEAF NISMO Concept heeft een sportief exterieurdesign ontworpen door NISMO. De officiële motorsport- en tuningafdeling van Nissan heeft zich ontfermd over de rijdynamiek van het studiemodel. Toepassing van NISMO-autosporttechnologie resulteert in verbeterde aerodynamica en minder lift, zonder afbreuk te doen aan de uitstekende Cw-waarde van de nieuwe LEAF. Het zwarte interieur heeft de voor NISMO typische rode accenten en creëert zo een sportief gevoel.

Op de weg belooft de Nissan LEAF NISMO Concept een uitdagend rijgedrag, onder meer dankzij een sportievere wielophanging en high-performance banden. Tuning van het motormanagement resulteert in een meer directe acceleratie bij elke snelheid.

De compleet nieuwe, 100% elektrische Nissan LEAF werd in september 2017 gelanceerd en is voorzien van diverse innovaties, waaronder ProPILOT waarmee de nieuwe LEAF deels zelfstandig kan rijden binnen een rijbaan. Dankzij ProPILOT Park parkeert de auto zichzelf automatisch in een geschikt parkeervak in. Accelereren, remmen, sturen, schakelen en het activeren van de handrem: de bestuurder hoeft niets meer te doen. Met het nieuwe e-Pedal kan de bestuurder de LEAF starten, wegrijden en stoppen met gebruik van slechts een pedaal gebruikt.