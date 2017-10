Nissan presenteert e-NV200 met grote 40 kWh-batterij

3 oktober 2017 | Nissan presenteert op de Bestelauto Expo de e-NV200 met nieuwe 40 kWh-batterij. Hierdoor groeit het bereik van de emissievrije bestelauto tot 280 kilometer (NEDC). De vernieuwde uitvoering is Nissans antwoord op de sterk groeiende aandacht voor schone en stille distributie in stedelijke gebieden.

De nieuw ontwikkelde 40 kWh-batterij heeft dezelfde omvang als zijn voorganger (24 kWh) en weegt nagenoeg hetzelfde. Hierdoor blijven het laadvolume (max 4.2 kuub) en de laadcapaciteit (795 kilo) vrijwel onveranderd. Daarmee is de inzetbaarheid voor transport van lading of personen maximaal.

Koen Maes, Managing Director Nissan Benelux: "Steeds meer steden kampen met problemen op het gebied van de luchtkwaliteit. Tegelijkertijd beleeft stadsdistributie een enorme vlucht - mede onder invloed van de groei van online winkelen. Deze economische ontwikkeling staat haaks op de wens om steden schoner en stiller te krijgen. De volledig elektrische e-NV200 met grote batterij is dan ook de juiste auto op het juiste moment. Hij rijdt emissievrij en stil en is bij uitstek geschikt voor gebruik in en rond steden. Een extra voordeel: de kosten per kilometer liggen ook nog eens zeer laag".

Nissan start de levering van de e-NV200 met 40 kWh-batterij in april 2018. De prijzen worden vooraf bekendgemaakt. De auto is leverbaar als besteller en als personenwagen met 5 of 7-zitplaatsen. De Bestelauto Expo wordt op 4 en 5 oktober 2017 in Houten gehouden.